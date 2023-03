HAZ Hannover-Update: Das Ticket kann kommen

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Donnerstag! Es ist ein zweischneidiges Schwert mit dem öffentlichen Nahverkehr in Hannover dieser Tage. Auf der einen Seite verkehrt er in immer kürzeren Abständen eben nicht, weil die Gewerkschaft Verdi immer wieder auch die Üstra bestreikt. Das ist, für Pendler, die schlechte Nachricht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch gute Nachrichten. Etwa die, dass das Pendeln mit Bus und Bahn demnächst deutlich günstiger werden könnte.

Dafür sorgt zum einen das bundesweite 49-Euro-Ticket. Dafür hat der Bundestag nun gestern endlich den Weg frei gemacht. Und das allein wäre für viele Menschen, die oft mit dem ÖPNV unterwegs sind, eine deutliche Ersparnis. Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD) allerdings möchte gern noch einen Schritt weitergehen und sein Wahlversprechen eines 365-Euro-Tickets so gut es geht einlösen - 365 Euro im Jahr, versteht sich. So ganz und für alle wird das nicht gehen, aber immerhin hat Krach vor Kurzem ein Jobticket für einen Euro am Tag vorgestellt. Auch dafür könnte nun mit dem gestrigen Bundestagsbeschluss der Weg frei sein - auch, wenn es bei der Umsetzung an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hakt. Wie das alles gehen soll und wo noch letzte Justierungen erforderlich sind steht heute in unserem Thema des Tages.

Das und vieles mehr finden Sie heute im Hannover-Update. Damit und mit allem Aktuellem vom heutigen Freitag schicken wir Sie dann ins Wochenende. Kommen Sie gut an!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Ich möchte endlich wieder arbeiten. Somaya Wafa, Hebamme aus Afghanistan, die in Deutschland auf eine Arbeitserlaubnis wartet

Thema des Tages

Der Termin steht: Der Verkauf des 49-Euro-Tickets soll in der Region Hannover am 3. April starten. © Quelle: Julian Stratenschulte

49-Euro-Ticket im Bundestag: Ist das auch der Durchbruch für das 365-Euro-Ticket in Hannover?

Der Bundestag hat das Deutschlandticket auf den Weg gebracht. In der Region Hannover macht das auch den Weg frei für das noch günstigere 365-Euro-Ticket, sagt Regionspräsident Steffen Krach. Allerdings stehen noch weitere Abstimmungen aus. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

