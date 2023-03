HAZ Hannover-Update: Das Tonnen-Theater

Liebe Leserinnen und Leser,

Weder als Haufen vor den Haustüren, noch als Rollen an der Supermarktkasse und auch nicht mehr an windigen Tagen über Straßen und Gehwege fliegend. Klingt nach einer guten Nachricht. Bringt aber bekanntermaßen auch mancherlei Probleme mit sich. Sicherlich haben Sie in den vergangenen Wochen von den Schwierigkeiten gelesen, wo die inzwischen 75.000 Gelben Tonnen aufgestellt werden sollen. Vor allem in dicht bebauten Vierteln fehlt der Platz. Lösungen sind nicht immer in Sicht: Die großen grauen Kisten stehen auf Gehwegen und versperren den Durchgang. Und so nimmt das Tonnen-Theater schon bald eine weitere Wendung: Nachdem Tausende Haushalte sich nun irgendwie mit einem Abstellplatz vor der Tür arrangiert haben, kann es nun passieren, dass die Tonnen wieder verschwinden, weil sie dort eigentlich nicht stehen dürfen. Denn ab 1. Juli entfernt das Entsorgungsunternehmen Aha alle Gelben Tonnen aus dem Straßenraum, für die es keine Genehmigung gibt.

Ob das alles so klug ist, fragt sich schon seit Längerem so mancher Hannoveraner. Zumal das Thema ein endloses zu sein scheint. Denn während nicht wenige schon jetzt über der Einführung der Gelben Tonne verzweifeln, steht die nächste Eskalationsstufe schon bevor: Bereits in zwei Jahren müssen sich Hausbesitzer auf eine weitere Tonne einstellen. Denn Aha stellt auch die Abfuhr von Altpapier komplett auf Tonnen um. Der Abfallwirtschaftsbetrieb rechnet bis zum Sommer 2025 mit etwa 100.000 weiteren Tonnen für Papier und Pappe, die Hausbesitzer in der Region Hannover anfordern werden. Wo die hinsollen? Steht komplett in den Sternen. So manches Kapitel im Tonnen-Theater wird also noch geschrieben werden müssen. Bleiben Sie geduldig, wünscht Ihnen Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

„Es ist ein Armutszeugnis, dass der Konzern nicht in der Lage ist, eine Filiale mit Personal abzudecken.“ Ekkehard Meese (Grüne), Bezirksbürgermeister in Hannovers Südstadt, nach der Schließung der Filiale der Postbank in der Schlägerstraße.

Die Umstellung von Sack- auf Tonnenabfuhr beim Verpackungsmüll ist in Hannover nahezu vollzogen. Wer seine Tonne auf dem Gehweg deponieren will, braucht eine Sondererlaubnis. Ab 1. Juli entfernt Aha alle gelben Tonnen von den Straßen, die nicht genehmigt wurden. Eine andere Frist läuft schon viel früher ab. Jetzt lesen

Noch gibt es keine Bestätigung, aber Anzeichen dafür: Am ersten Tag der niedersächsischen Osterferien könnten bundesweit Nah- und Fernverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft gemeinsam bestreikt werden. Die Auswirkungen auch in Hannover wären massiv.





Kurz vor dem Derby bei Eintracht Braunschweig: Würden Fans von Hannover 96 dem Erzrivalen Geld spenden, sollte er aufgrund einer finanziellen Notlage der Zwangsabstieg drohen? Ein Experiment der Hochschule Hannover liefert ein interessanten Ergebnis.

