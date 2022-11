HAZ Hannover-Update: Das Üstra-Netz der Zukunft

Liebe Leserinnen und Leser,

stellen Sie sich einmal vor, man könnte mit der Stadtbahn jeden Ort in Hannover problemlos erreichen. Von Nord nach Süd und von Ost nach West, im Idealfall sogar bis in alle Städte im Umland. Zugegeben: dieser Plan wird wohl nie Wirklichkeit werden können. Dennoch gaben die Verantwortlichen der Regionsverwaltung jetzt einen Einblick, wohin die Üstra-Strecken wachsen sollen. Interessant dabei: offenbar schwebt auch dem zuständigen Verkehrsdezernenten vor, Stück für Stück einen Stadtbahnring aufzubauen. Gemeint sind damit Querverbindung im Stadtbahnnetz, das ansonsten komplett auf Umstiege im Zentrum ausgerichtet ist. Das sei bisher nur eine „sehr vage“ Idee, hieß es. Doch auch wenn der Gedanke nicht ganz neu ist, klingt er für viele Bahnnutzer überaus verlocken.

Zurück auf den Boden der Tatsachen: In näherer Zukunft gilt es erst einmal, die schon lange geplanten neuen Verbindungen zu schaffen. Da geht es etwa um die Verlängerung bestehender Linien bis Garbsen-Mitte oder Hemmingen-Arnum. Oder um den Anschluss des MHH-Neubaus oder der Wasserstadt in Limmer. Zusammengenommen sind das enorm anspruchsvolle, teure und zeitintensive Projekte. Jedem, der einmal den Bau eines neuen Hochbahnsteigs über längere Zeit begleitet hat, steht das sicherlich handfest vor Augen. Den Stand der Planungen hat mein Kollege Christian Bohnenkamp hier für Sie zusammengefasst.

Fakt ist auch: Als Alternative zum ÖPNV mit dem Auto durch Hannover zu fahren, ist auch nicht immer ein reines Vergnügen. Derzeit sind vor allem ungezählte Autofahrer im südlichen Stadtgebiet genervt von großen Baustellen und damit verbundenen Staus und Wartezeiten. Hört man sich an der Hildesheimer Straße um, trifft man gefrustete Autofahrer und Anlieger, die ebenfalls zu leiden haben. Lesen Sie hier mehr.

Mit welchem Verkehrsmittel auch immer Sie heute unterwegs sind: Kommen Sie gut durch! Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, Ihr

Michael Soboll

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

„Somit ist nicht auszuschließen, dass durch die Missachtung von Verträgen und Gesetzen durch Herrn Martin Kind ab der kommenden Saison kein Profifußball in Hannover mehr stattfinden wird.“ Aus einem Brief des Hannover 96 e.V. an seine Mitglieder

Thema des Tages



Verlängerungen und eine Ringlinie? So plant die Region Hannover das Üstra-Netz der Zukunft

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden



Brand an Trafo: Stromausfall im Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover

Corona-Zahlen des Tages

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Und dann war da noch ...



Hannoveraner schrammt knapp an 120-Millionen-Euro-Jackpot vorbei

