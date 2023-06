HAZ Hannover-Update: Das unverzichtbare Manöver

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Wenn Sie regelmäßig unsere Webseite haz.de besuchen, dann kennen Sie das: Ungefähr in der Mitte der Homepage stoßen Sie beim Scrollen jeden Tag auf eine neue Online-Umfrage. Wir finden es spannend herauszufinden, wie unsere Leserinnen und Leser so „ticken“. Diese Umfragen mit drei von uns vorgegebenen Antwortmöglichkeiten sind natürlich nicht repräsentativ - aber trotzdem für uns sehr erhellend. Besonders wenn uns das Ergebnis so überrascht wie im Fall des großen Luftstreitkräftemanövers „Air Defender 23″, bei dem der Fliegerhorst in Wunstorf vor den Toren Hannovers als eine Art Drehkreuz der Transportflugzeuge eine wichtige Rolle spielt.

Unsere bewusst offen formulierte Fragestellung lautete: Die Großübung „Air Defender 23″ startet. Wie sehen Sie das Manöver?

Knapp 4000 von Ihnen haben abgestimmt. 323 fanden: „Ich weiß nicht. Lassen sich solche Übungen nicht simulieren?“ 443 von Ihnen klickten auf: „Solche Übungen sind eine Provokation für andere, aktuell für Russlands Präsident Putin.“ Und 3160-mal waren Sie der Meinung: „Solche Übungen sind unverzichtbar.“ Derart eindeutige Ergebnisse haben wir wirklich selten.

Und was passiert unterdessen bei dem Manöver im Luftraum über Hannover und auf dem Fliegerhorst im Dreieck zwischen Poggenhagen, Klein Heidorn und Großenheidorn? Mein Kollege Peer Hellerling verfolgt das Geschehen bei Planern, Piloten und Planespottern intensiv. Und er weiß auch, was das sonnige Wetter dazu beiträgt, dass der Fluglärm in gewissen Grenzen gehalten werden kann.

Dass übrigens schon heute Abend und bis Freitag am Airport in Langenhagen der Flugplan durcheinandergeraten könnte, liegt nicht am „Air Defender“-Manöver, sondern am Streik von einem Teil des Bodenpersonals. Meine Kollegin Katharina Kutsche notiert, was bisher dazu bekannt ist.

Weitere wichtige Nachrichten und Hintergründe zum Tag haben wir wie immer unten für Sie notiert. Besonders empfehle ich Ihnen die Berichte zu Helene Fischer, die am Abend ihre bemerkenswerten Serie von fünf Shows in der Arena an der Expo-Plaza begonnen hat. Die Konzertkritik zum Auftakt schreibt mein Kollege Uwe Janssen, über eine Helene-vernarrte Frau, die alle fünf Gigs sehen wird, berichtet Nina Hoffmann, und Thomas Nagel listet die technischen Superlative auf, die den Fischerzirkus überhaupt erst ermöglichen. Spannende Lektüre verspricht Ihnen

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Ich habe viele tolle Freunde durch Helene gefunden. Sarah Reumschüssel ist Fan von Schlagerpopsängerin Helene Fischer und schaut sich alle fünf Konzerte in Hannover an

Die Großübung „Air Defender 23″ über Deutschland ist gestartet. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen sind involviert, der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover ist ein zentrales Drehkreuz. Wir haben mit vier Männern gesprochen, die an dem Manöver teilnehmen. Jetzt lesen

Streik am Flughafen Hannover: Verdi ruft Bodenpersonal auf, für drei Tage die Arbeit niederzulegen

Schottergarten-Streit mit der Stadt Hannover: Familie Steinmann baut die Beete um

Grün statt grau: Im Schottergarten-Streit mit der Stadt Hannover lenkt Familie Steinmann aus Wülferode ein – und hat mit der Entfernung der Steine vor dem Haus begonnen. Ideen für die alles andere als billige Umgestaltung gibt es auch schon – und eine Sorge. Jetzt lesen

