HAZ Hannover-Update: Das Urteil

ein knappes Dreivierteljahr nach der Tat ist wenigstens eins geschafft: Es gibt es ein Urteil im Prozess um den Mord am 14-jährigen Jan aus Wunstorf. Das Landgericht Hannover hat einen inzwischen 15-jährigen damaligen Mitschüler von Jan zur höchstmöglichen Jugendstrafe verurteilt: zu 10 Jahren Unterbringung in einer therapeutischen Einrichtung. Möglich ist auch, dass danach die Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Dann würde der Junge, der dann ein junger Mann sein wird, nie wieder in Freiheit kommen.

So weit die Fakten. Darüber hinaus gab es gestern manches, was erstaunlich und anders war als sonst bei Prozessen, berichtet mein Kollege Manuel Behrens. Was es aber noch immer gibt, sind Fragen, vor allem eine: Warum hat der nun verurteilte Täter das getan? Diese Frage treibt vor allem die Menschen in Wunstorf um. Bürgermeister Carsten Piellusch (SPD) meint, es könnte helfen, eine Antwort zu bekommen - um künftig verhindern zu können, dass so etwas noch einmal geschieht.

Und wie haben die Menschen in Wunstorf das Urteil aufgenommen? Und wie Jans Eltern? Jutta Rinas hat sich dazu in der Stadt umgehört. Zudem klären Behrens, Rinas und der Kollege Peer Hellerling die Frage: Was bedeutet dieses Urteil konkret - und wie geht es jetzt mit dem Verurteilten weiter?

Unterdessen geht im nicht so weit entfernten Mardorf wie auch in Wettmar die Sorge vor dem Wolf um. Immer wieder sind dort in der letzten Zeit Schafe und andere Nutztiere gerissen worden, zuletzt am Wochenende. Mehr als 20 sollen es mittlerweile bei Mardorf schon sein, hat eine Anwohnerin ausgerechnet. Aber was, wenn bald nicht nur Schafe zum Ziel der Wölfe werden? Kathrin Götze und Alexander Plöger über die Befürchtungen der Menschen in und um Mardorf.

Und wo bleibt das Positive? Nun, es gibt Hoffnung für die alten Conti-Gebäude in der Wasserstadt. Meint jedenfalls Leah Meinhof. Die hat sich für ihre Bachelorarbeit an der Bauhaus-Universität in Weimar mit den alten Bauten beschäftigt und legt nun Ideen vor, wie man sie doch erhalten könnte, wie Christian Bohnenkamp berichtet. Immerhin: Auf ihre Arbeit hat sie eine glatte 1 bekommen - vielleicht sollten sich die zuständigen Herrschaften in Hannover mal anhören, was sie zu sagen hat.

Und dann hat mein Kollege Volker Wiedersheim etwas ganz Besonderes für Sie: Wiedersheim ist ein Kenner der (Pop-)Musik, im Besonderen von der, die in und um Hannover entsteht. Jetzt lädt er Sie im Namen der HAZ herzlich in den Aufhof ein, jenes frühere Kaufhof-Haus an der Marktkirche, das derzeit statt Schreibwaren Ideen anbietet. Dort treten ab September mehrere herausragende hannoversche Künstlerinnen und Künstler zu unseren „Kopfhörerkonzerten“ auf - Motto: „Kultur an Kasse 6″. Den Auftakt macht die spannende Sängerin Joy Bogat. Wie Sie dabei sein können, lesen Sie ganz am Ende unseres heutigen Updates.

Zitat des Tages

Muss denn immer erst was Schlimmes passieren? Friedrich Dankenbring, Jagdpächter aus Mardorf, über die jüngsten Wolfsrisse

Thema des Tages

Zehn Jahre Unterbringung für den 15-jährigen Mörder von Jan - und vielleicht noch mehr: das Jugendgefängnis in Hameln. © Quelle: Dana Pollok

Mord in Wunstorf: So geht es für den 15-jährigen Verurteilten jetzt weiter

Der Jugendliche, der einen gleichaltrigen Schulkameraden in Wunstorf ermordete, hat die Höchststrafe von zehn Jahren erhalten. Der Junge erhält einen Therapieplatz in Hameln. Wir erklären, wie es nun weitergeht. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

