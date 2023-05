HAZ Hannover-Update: Der doppelte Knall

Liebe Leserinnen und Leser,

ein ruhiger Feiertagsmittag wurde gestern abrupt unterbrochen. Kurz vor 13 Uhr knallte es zweimal - in der Region Hannover und weit darüber hinaus waren die Schläge zu hören. Und zu spüren. Wände wackelten, Glasscheiben vibrierten. Es war ein Ereignis, das es in früheren Jahrzehnten öfter gab, aber heute so selten ist, dass viele Menschen beunruhigt in sozialen Medien und Internetportalen nach einer Erklärung suchten. Tatsächlich bestätigten sich kurz nach dem Vorfall die Vermutungen, die viele Nutzer von Twitter oder Facebook ad hoc abgaben: Zwei Kampfjets waren über der Region so schnell geflogen, dass es den sogenannten Überschallknall gab.

Es steckte jedoch noch mehr dahinter, denn die beiden Flieger waren nicht ohne Grund aufgestiegen. Sie sollten nach Angaben der Luftwaffe einen Passagierflieger begleiten und nach dem Rechten schauen. Der Funkkontakt zu dem Flugzeug war abgebrochen. Die ganze Geschichte können Sie hier lesen.

Zum Start in den Mai gab es aber nicht diesen etwas verstörenden Moment, der 1. Mai könnte auch der Auftakt in eine neue Ära gewesen sein. Seit gestern gilt in ganz Deutschland das 49-Euro-Ticket. Damit können Sie im ganzen Land Nahverkehrszüge, Busse, U-Bahnen, Trams nutzen. Das Interesse an dem Ticket ist ordentlich bisher, das große Chaos am Bahnsteig in Hannover blieb bisher jedoch aus. Aber weil ja eine kleine Panne immer dazu gehört, versagte die IT der Deutschen Bahn gestern. Es könne zu Störungen kommen bei der Buchung, hieß es.

Nun, gehen wir optimistisch in diesen zweiten Mai-Tag. Der von den Eurofightern begleitete Passagierflieger landete kurz nach dem Überschallknall sicher in Amsterdam - und auch beim Deutschlandticket werden sich die Abläufe sicher auch noch einspielen.

Eine regelrechte Mutmacher-Geschichte möchte ich bei der Gelegenheit noch hervorheben: Sie dreht sich um den Vereinswirt von Arminia Hannover. Er heißt Jürgen Becker und hat ein kaum zu glaubendes Schicksal erlitten. Koma nach einem Insektenstich, Amputation. Doch Becker kämpft sich zurück und lässt sich von Alltagsproblemen nicht beeindrucken. Lesen Sie hier seine Geschichte.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Dreimal war ich schon tot, bevor man mich zurückholte. Jürgen Becker, Klubwirt von Arminia Hannover, lag wochenlang im Koma und verlor beide Beine

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

© Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Nach Koma und Amputation: Arminia-Klubwirt bleibt auch ohne Beine am Ball

Er fiel nach einem Insektenstich ins Koma, verlor beide Beine und kämpft sich tapfer ins Leben zurück. Jürgen Becker, Klubwirt des SV Arminia Hannover, hat nun vor allem mit Alltagstücken zu kämpfen. Davon lässt er sich aber nicht beeindrucken – und schießt sogar schon wieder Bälle aufs Tor. Jetzt lesen

Thema des Tages

© Quelle: Christophe Gateau

Knallgeräusche erschüttern die Region Hannover – das war der Grund

Wackelnde Fenster und aufgeschreckte Menschen: Zwei heftige Knallgeräusche waren am frühen Montagnachmittag in weiten Teilen der Region Hannover zu hören. Nach Angaben der Luftwaffe handelte es sich um einen Notfall. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Tim Schaarschmidt

Kein Chaos beim Start des 49-Euro-Tickets in Hannover – aber Probleme bei der Buchung

Zu Chaos in den Zügen und auf den Bahnsteigen kam es am Montagmorgen beim Start des 49-Euro-Tickets in Hannover nicht. Allerdings gingen viele Spontankäufer leer aus, weil die Buchungssysteme der Deutschen Bahn zusammenbrachen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Rainer Dröse

Nach seinem Ahnen ist die Georgstraße benannt: So feiert Hannover die Krönung von König Charles

Party, Live-TV und Royales Bingo: Hannover feiert die Krönung von König Charles mit. Die Stadt hat historische Verbindungen zum britischen Königshaus – unter anderem ist nach Charles‘ Urururururgroßvater die Georgstraße benannt. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren