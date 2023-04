HAZ Hannover-Update: Der Gras-Club

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Wussten Sie bis gestern auch nicht, was ein Cannabis-Socialclub ist? Ich gestehe: Mir ging es so. Und möglicherweise wusste mancher von denen, die in den vergangenen Tagen in Windeseile die Mitgliedschaft in der hannoverschen Variante der Kifferclubs beantragt haben, kurz vorher ebenfalls noch nichts von dessen Existenz. Denn während die Socialclubs bis vor Kurzem eher Experten ein Begriff waren, sind sie nun in aller Munde.

Das liegt daran, dass die Bundesregierung diesen Clubs bei der Legalisierung von Cannabis für den Eigenkonsum eine besondere Rolle zugedacht hat. Kurz gesagt: Legal kiffen kann nur, wer Mitglied in einem solchen Verein ist. Wie das ganz generell funktioniert und wie die Lage in Hannover ist entnehmen Sie heute unserem Thema des Tages.

Das Zitat des Tages stammt heute ausnahmsweise von einer anonymen Quelle, einem Mitglied des Bezirksrats Mitte aus Hannover nämlich. Dort wundert man sich über den Pachtvertrag, den die Stadtverwaltung mit Hannover 96 über das örtliche Fußballstadion ausgehandelt hat. 27.000 Euro soll der Verein dafür nur überweisen - pro Saison. Dafür macht sich ein durchschnittlicher Zweitligalinksverteidiger noch nicht einmal die Schuhe zu. Mein Kollege Christian Bohnenkamp berichtet über die Irritationen, die dieser Vertrag verursacht hat.

Das und mehr finden Sie heute in unserem Hannover-Update. Viel Spaß beim Lesen!

Viele Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Die Stadt hat schlecht verhandelt. Mitglied des Bezirksrats Mitte, zum Pachtvertrag zwischen Hannover 96 und der Stadt Hannover über das Stadion

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Bereit für die Legalisierung: Henry Wieker (li.) und Oliver Förste (zweiter von rechts) vom Cannabis-Socialclub Hannover erleben eine Welle von Mitgliederanfragen. © Quelle: Michael Wallmüller

Cannabis-Legalisierung: Verein in Hannover steht schon in den Startlöchern

Die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Als erster Schritt sollen Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, das Rauschmittel an Mitglieder abgeben dürfen. In Hannover bereitet sich ein solcher Verein jetzt auf den Start vor. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren