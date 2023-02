HAZ Hannover-Update: Der Harz-Infarkt

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

sind Sie noch in Winterstimmung und planen an diesem Wochenende vielleicht einen Ausflug in den Harz? Wer Schnee sucht, muss ja ein bisschen fahren, und aus Sicht der Menschen, die im Harz wohnen, ist genau dies das Problem. Denn fast alle, die Erholung in der Winterlandschaft suchen, kommen mit dem Auto.

Folge: Die Parkplätze sind an Wochenenden schnell überfüllt, auch auf den Anfahrtsstraßen stauen sich die Autos. Zu beobachten war das zuletzt am vergangenen Wochenende, als etliche Tagestouristen und Kurzurlauber in den Zeugnisferien das winterliche Mittelgebirge stürmten. Die Anwohner seufzen schon lange über die Verkehrslawine, der Tourismusverband auf der anderen Seite möchte den Urlaubern die Anreise mit Bus oder Bahn nicht zu offensiv zumuten. Mein Kollege Christian Bohnenkamp hat den Stand der Debatte hier zusammengefasst.

In Hannover nimmt derweil die Diskussion über die Neugestaltung der Innenstadt neue Fahrt auf. Die jüngsten Erhebungen, wonach die Neuvermietung von Ladenflächen in der City massiv eingebrochen ist, haben die Kommunalpolitiker aufgeschreckt. In der Debatte rückt die SPD sanft von ihrem Koalitionspartner, den Grünen, und deren OB Belit Onay ab: Das Innenstadtkonzept des Oberbürgermeisters mit mehr Freizeitangeboten und weniger Verkehrsflächen scheint die Sozialdemokraten nicht mehr restlos zu überzeugen, wie mein Kollege Andreas Schinkel aufgeschrieben hat.

Ganz gleich, was Sie am heutigen Sonnabend vorhaben, ob Shoppingtour oder Ausflug oder vielleicht auch einfach einen faulen Tag in den eigenen vier Wänden: Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Start in dieses Wochenende.

Ihr

Stefan Knopf

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Autolawine in den winterlichen Harz: Sind Bus und Bahn zu „unbequem“?

An winterlichen Wochenenden wälzt sich regelmäßig eine gewaltige Autolawine in den Harz. Der Nationalpark schlug schon vor einem Jahr Alarm und sah die Belastungsgrenze überschritten. Viel getan hat sich seitdem nicht. Der Tourismusverband hält Bus und Bahn für „unbequem“. Jetzt lesen

Wie ein Eichhörnchen den S-Bahn-Verkehr in Hannover lahmlegen konnte

Der Oberleitungsschaden in Hannover bringt massive Probleme im S-Bahnverkehr. Auslöser war der Stromschlag durch ein kletterndes Eichhörnchen. Doch wie konnte das passieren und welche Gefahren bestehen für Menschen? Plus: Warum können Vögel einfach auf Hochspannungsleitungen sitzen? Jetzt lesen

...eine ungeheure Welt

Auf dem Urkontinent Pangaea lebten bizarre Wesen. Dann kam eine Klimakatastrophe – und 80 Prozent aller Arten starben aus. Das Naturhistorische Museum Braunschweig zeigt in einer Ausstellung, wie und warum dies passierte. Jetzt lesen

