HAZ Hannover-Update: Der Lebensretter

* Amateurfußballer Ali Özer wäre fast auf dem Fußballplatz gestorben - wenn Markus Petz, der zufällig als Jugendtrainer auch auf der Anlage war, nicht geistesgegenwärtig gewusst hätte, was zu tun ist. Jetzt haben beide sich bei einem Benefizspiel wieder getroffen - Dirk Tietenberg erzählt ihre wirklich rührende Geschichte unter den Zitaten des Tages.

* Ist die Zukunft von Hannovers Innenstadt wirklich so düster, wie die immer neuen Nachrichten von Geschäftsaufgaben es erscheinen lassen? Conrad von Meding hat sich den Wandel der Innenstadt einmal anhand der Großen Packhofstraße genauer angesehen. Am Abend hat er mit Beteiligten im Aufhof über die Zukunft der City diskutiert. All das finden Sie heute im Thema des Tages.

* Die Immobilienpreise in der Region Hannover sinken - und das teils drastisch. Den Stand der Dinge hat ebenfalls Conrad von Meding für Sie notiert.

* Bei einer bundesweiten Großrazzia gegen die Verbreitung von Kinderpornografie hat die Polizei allein in der Region Hannover die Wohnungen von 34 Beschuldigten durchsucht - eine erschreckende Zahl, wie ich finde. Jutta Rinas hat alle Hintergründe zu dem Fall.

* Vom 23. bis 25. Juni feiert Volkswagen Nutzfahrzeuge auf dem Messegelände sein großes Bulli-Festival. Dabei spielen auch Stars wie die Fantastischen Vier oder Rea Garvey auf. Was genau geboten wird, fasst Jan Sedelies zusammen.

* 11.000 Menschen am Sahlkamp steht am Sonntag eine Bombenräumung ins Haus. Ulrich Bock hat die Details.

Das und mehr finden Sie heute im Update. Viel Spaß beim Lesen!

Zitate des Tages

Ich habe meinen Vater gesehen, der vor drei Jahren gestorben ist. Er hat zu mir gesagt: Ich will mit dir sprechen, aber jetzt nicht ... jetzt nicht ... Ali Özer, Amateurfußballer, über seine Nahtoderfahrung nach einem Herzstillstand auf dem Platz

Das war echt anstrengend, ich habe auch keinen mehr rangelassen, bis der Sani kam. Ich habe gespürt, dass er wiederkommt. Markus Petz, Lebensretter von Ali Özer

Freunde fürs Leben: Markus Petz (links) rettete Ali Özer das Leben nach einem Herzstillstand. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Wunder von Badenstedt: So holte ein 96-Spieler Ali Özer ins Leben zurück

Diese Freundschaft geht ans Herz: 96-Fußballer Markus Petz holte Ali Özer nach Herzstillstand ins Leben zurück. Beim Kick in Badenstedt sammeln die Freunde 1283,70 Euro für einen Defibrillator. Der Retter fordert ein Gerät für alle Vereine. Die ganze Geschichte

Thema des Tages

Traditionsmarken wie Salamander und Wormland neben Lego und Dr.Martens: Die Große Packhofstraße ist ein Mikrokosmos des Handel-Wandels in Hannover. © Quelle: Tobias Woelki

Jetzt geht auch noch Görtz: Der Wandel in der Großen Packhofstraße

Bombenräumung im Sahlkamp

