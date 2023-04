HAZ Hannover-Update: Der nächste Bahnstreik

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

wenn Sie für Freitagvormittag eine Bahnfahrt geplant haben - sei es zur Arbeit, als Dienstreise oder in den Urlaub -, müssen Sie wohl oder übel einen Plan B entwickeln. Wegen eines Warnstreiks fällt der Bahnverkehr in Deutschland zum größten Teil aus. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zu Arbeitsniederlegungen von 3 bis 11 Uhr aufgerufen; die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, dass der Fernverkehr bis 13 Uhr komplett eingestellt wird. Der Regionalverkehr falle vormittags „weitestgehend“ aus. Hintergrund des Streiks ist, dass die Gewerkschaft das Angebot der Bahn in den laufenden Tarifverhandlungen zurückgewiesen hat.

Bei uns in der streikerprobten Region Hannover müssen Sie auch mit Einschränkungen bei den S-Bahnen rechnen. „Nach den Erfahrungen des Streiks am 27. März kann eine Betriebseinstellung leider nicht ausgeschlossen werden“, teilte gestern Transdev, Betreiber der S-Bahn Hannover, mit. Der Grund: Die EVG will auch die Stellwerke bestreiken. Und sind diese nicht besetzt, kann kein Zug rollen. Auch Metronom und Erixx wiesen darauf hin, dass es Störungen bis hin zur Einstellung des Zugverkehrs geben könne.

Aber immerhin stehen die öffentlichen Verkehrsmittel in der Region morgen Vormittag nicht komplett still. Die Stadtbahnen und Busse von Üstra und Regiobus fahren nach Plan. Auf den Straßen dürfte es voller als üblich werden: Freitag ist der letzte Tag der Hannover Messe.

Wer eine Flugreise gebucht hat, hat dagegen möglicherweise schon heute Probleme. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart soll es am Donnerstag und Freitag Warnstreiks geben.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Es tut mir in der Seele weh, wenn ich weinende Angehörige am Telefon habe. Dabei haben wir theoretisch Betten frei.“ Linda Müller, Pflegedienstleiterin im Altenzentrum St. Aegidien. Das Pflegeheim in Anderten findet seit Monaten keine neuen Mitarbeitenden mehr und lässt deswegen acht der 98 Zimmer leer stehen.

Thema des Tages

EVG-Streik am Freitag: Droht in der Region Hannover wieder kompletter Stillstand?

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Kampf um Denkmalbauten gescheitert: Historische Conti-Gebäude in Hannover-Limmer werden abgerissen

Und dann war da noch ...

Polizei warnt: Junger Luchs streunt durch Harz-Ort Braunlage

