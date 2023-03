HAZ Hannover-Update: Der nächste Stillstand

Liebe Leserinnen und Leser,

sollten Sie sich in einer Zeitschleife wähnen: Keine Sorge, so ist es nicht. Es geht tatsächlich auch heute im Hannover-Update, zumindest auch, um den Streik im öffentlichen Dienst. Denn es hilft ja nichts: Kaum etwas betrifft uns alle im Alltag so, wie wenn Busse, Bahnen oder Mülltonnen stehenbleiben oder die Dienste in den Krankenhäusern eingeschränkt sind. Und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist clever genug, die nächsten Schritte scheibchenweise zu kommunizieren. Daher wissen wir jetzt, dass und wann die Gewerkschaft kommende Aktionen durchführen wird. Alles, was Sie dazu wissen müssen, hat mein Kollege Peer Hellerling aufgeschrieben - in unserem heutigen Thema des Tages.

Das Zitat des Tages kommt von Niedersachsens neuer Innenministern Daniela Behrens (SPD). Die hat am Mittwoch offiziell bekanntgegeben, was Leser von HAZ.de schon seit Dienstag wissen: Dass nämlich Gwendolin von der Osten neue Polizeipräsidentin in Hannover und damit Nachfolgerin des scheidenden Volker Kluwe wird. Außerdem hat die Ministerin gleich noch eine Handvoll anderer Polizeipersonalien in den Weiten des Landes verkündet - und auf die Tatsache hingewiesen, dass die Führungsposten von nun an paritätisch besetzt werden.

Von der Ostens Vorgänger Kluwe wiederum hört Ende März nach 47 Dienstjahren auf, davon zehn als Polizeipräsident. Im großen HAZ-Interview haben Alina Stillahn und Manuel Behrens ihn noch einmal nach allem gefragt, wozu ein Polizeipräsident etwas zu sagen hat: Nach Reichsbürgern unter seinen Beamten, nach der Bedeutung von Frank Hanebuth für das Steintor und nach der Terrornacht vom November 2015, als Kluwe über die Absage des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden zu entscheiden hatte. Und natürlich haben sie ihn auch gefragt, was er denn vorhat mit der neu gewonnenen Freizeit.

All das und mehr finden Sie heute im Hannover-Update. Viel Spaß damit!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Das ist ein hervorragendes Signal und Vorbild für die paritätische Geschlechterverteilung und damit für die Mitarbeitenden der Polizei. Daniela Behrens (SPD), niedersächsische Innenministerin, zur paritätischen Besetzung von Präsidiumsposten bei der Polizei

Thema des Tages

Der Arbeitskampf geht weiter: Die Üstra wird kommende Woche sogar an zwei Tagen bestreikt. © Quelle: Rainer Dröse

Schon wieder Streik: Üstra in Hannover steht nächste Woche gleich an zwei Tagen still

Verdi erhöht die Schlagzahl bei den Streiks im öffentlichen Dienst: Die Bahnen und Busse der Üstra in Hannover bleiben nächste Woche gleich an zwei Tagen in ihren Depots. Schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft landesweite Arbeitsniederlegungen angekündigt. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

