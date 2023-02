HAZ Hannover-Update: Der nächste Streik im ÖPNV

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Sollten Sie gerade in Bus oder Bahn rund um Hannover unterwegs sein, Achtung: Am kommenden Freitag wird das sehr wahrscheinlich nicht möglich sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi lässt dann erneut Busse und Bahnen still stehen. Mein Kollege Andreas Voigt hat in unserem Thema des Tages die Details über die neue Runde des Streiks im öffentlichen Dienst der Kommunen für Sie.

Ebenfalls dort finden Sie ein Interview mit den drei Vorständinnen von Üstra und Regiobus, Elke van Zadel, Denise Hain und Regina Oelfke, zu den Sorgen und Nöten, die die Verkehrsbetriebe abseits von Arbeitskämpfen dieser Tage haben. Dazu gehört unter anderem, dass sie langfristig eine Verkehrswende auf die Beine stellen sollen - aber stets sehr kurzfristig erfahren, ob ihnen dafür auch Geld beispielsweise vonseiten des Landes zur Verfügung steht. HAZ-Chefredakteurin Dany Schrader, Mathias Klein und ich haben mit den Dreien gesprochen und dabei manches gelernt.

Das Zitat des Tages kommt von Rebecca Seidler von der Jüdischen Gemeinde Hannover. Sie kann nicht verstehen, warum Ermittlungen gegen einen Neonazi eingestellt werden, der Journalisten bei einer Demo als „Judenpresse“ und „Judenpack“ bezeichnet hat. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig aber fand nicht, dass man die bekannte Szenegröße Martin Kiese angesichts dieser Äußerungen wegen Volksverhetzung zur Verantwortung ziehen könnte. Mein Kollege Karl Doeleke erklärt, wie die Behörde zu dieser Auffassung gelangt ist.

All das und mehr finden Sie heute in unserem Newsletter. Im Laufe des Tages haben wir dann auf HAZ.de auch Neuigkeiten zum Streik am Freitag für Sie. Schauen Sie doch mal rein!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

Die Begründung für die Einstellung des Verfahrens ist erschreckend und erschüttert erheblich das Vertrauen in die Justiz. Rebecca Seidler, Vorsitzende des Zusammenschlusses der liberalen jüdischen Gemeinden in Niedersachsen, zur Einstellung eines Verfahrens wegen Volksverhetzung gegen einen bekannten Neonazi

Thema des Tages

Nichts geht mehr: Am Freitag bleiben viele Busse und Bahnen wieder stehen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Busse und Bahnen stehen still: Freitag wieder Streik bei Üstra und Regiobus

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst geht weiter. Am Mittwoch streiken die Auszubildenden in Stadt und Region, wie Verdi mitteilt. Am Freitag sollen dann wieder Busse und Bahnen von Üstra und Regiobus in den Depots bleiben. Jetzt lesen

