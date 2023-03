HAZ Hannover-Update: Der nächste Streiktag

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Streiktag! Sollten Sie heute geplant haben, mit der Stadtbahn zur Arbeit oder anderswohin zu fahren, wird das nicht gehen. Und wenn bei Ihnen der Dienstag gewöhnlich der Abfuhrtag der Müllabfuhr ist, dann bleiben Tonnen und Säcke heute stehen. Der Grund: Verdi hat den nächsten Streiktag im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Städte und Gemeinden ausgerufen. Und er wird nicht der letzte bleiben.

Mein Kollege Peer Hellerling hat für Sie in unserem heutigen Thema des Tages zusammengefasst, wer und was alles wann von diesem Streik betroffen ist. Und ab den frühen Morgenstunden sind wir, wie an jedem größeren Streiktag, wieder per Liveticker auf HAZ.de für Sie da, damit Sie nicht verpassen, wie sich das Geschehen auf den Straßen- und ÖPNV-Verkehr sowie den Rest des Lebens bei uns in der Region Hannover auswirkt.

Ein zweites großes Thema des Tages ist das Aus für 52 Galeria-Filialen in Deutschland - und die Frage, ob Hannover davon betroffen ist. Um es mit den Cliffhanger mal nicht auf die Spitze zu treiben, kann man sagen: Hannover ist noch einmal davon-, aber die Einschläge sind recht nahe gekommen, wie Jens Heitmann berichtet.

Da ist es doch schön, wenn es noch mehr gute Nachrichten vom Einzelhandel in der City gibt. Eine präsentiert uns mein Kollege Conrad von Meding mit seiner Berichterstattung über die Galerie Luise. Die soll bald wieder in altem Glanz erstrahlen. Wünschen wir den Initiatoren und Händlern, dass das auch klappt.

Mit diesem Angebot schicken wir Sie in diesen Dienstag - und sind natürlich den ganzen Tag über auf HAZ.de mit allem, was wichtig ist, für Sie da.

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Wir werden die Galerie Luise wieder im Premium-Segment positionieren, weil wir uns sicher sind, dass es in Hannover eine Nachfrage nach hochwertigen Geschäften gibt. Jan Heidelmann, Manager bei der Momeni-Gruppe

Verdi-Streik in Hannover am Dienstag: Alle Infos zu Verkehr, Kitas, Müllabfuhr

Nächste Runde im Tarifkonflikt: Die Menschen in der Region Hannover müssen sich erneut auf massive Beeinträchtigungen in ihrem Alltag einstellen. Die Gewerkschaft Verdi ruft ein weiteres Mal zum Warnstreik auf. In unserem Liveticker halten wir Sie ab Dienstagmorgen auf dem Laufenden. Jetzt lesen

