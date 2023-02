HAZ Hannover-Update: Der Rauswurf

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen an diesem Dienstag! Was man schon am Wochenende erwarten konnte, wurde am Montagnachmittag schließlich vollzogen: Die Staatsoper Hannover suspendierte ihren Ballettchef Marco Goecke nach dessen Kot-Attacke auf eine Kritikerin der FAZ mit sofortiger Wirkung. Zudem erteilte Intendantin Laura Berman Goecke Hausverbot.

So weit die Fakten. Und doch steht man drei Tage nach dem Eklat vom Sonnabend noch immer etwas ratlos da. Was hat Goecke zu dieser ekelhaften Tat getrieben? Und wie blickt er selbst im Nachgang darauf? Die Leitung der Staatsoper hat Goecke aufgetragen, sich bei FAZ-Journalistin Wiebke Hüster zu entschuldigen und sich Hilfe zu suchen. Doch nach allem, was Goecke am Montag (im Internet) schrieb und (dem NDR-Fernsehen) sagte, bekommt man nicht den Eindruck, dass er von tiefer Reue ergriffen wäre.

In unserem Thema des Tages haben wir alles, was man zum größten hannoverschen Kulturskandal der jüngeren Geschichte wissen muss, zusammengetragen. Und dabei auch versucht, Fragen zu klären wie: Kann Goecke überhaupt noch irgendwo als Choreograf arbeiten? Oder: Warum verletzen schlechte Kritiken Künstler eigentlich derart?

Aber auch abseits der Hochkultur war in Hannover einiges los - etwa im Straßenverkehr. Der wurde zunächst am Morgen durch Bauarbeiten behindert, die eine Sperrung des Südschnellwegs nach sich zogen - und dann am Mittag, als sich erneut Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ auf der Straße festklebten, dieses Mal am Königsworther Platz.

Thema des Tages

Hat ab sofort Hausverbot: Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke. © Quelle: Christophe Gateau/dpa

Nach Hundekot-Attacke: Staatsoper suspendiert Hannovers Ballettdirektor Marco Goecke

Marco Goecke muss als Ballettdirektor der Staatsoper Hannover gehen. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dieser Redaktion vorliegt. Er hatte am Sonnabend eine Journalistin mit Hundekot beschmiert und dem Haus damit laut Mitteilung „massiv geschadet“. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Erdbeben in der Türkei und Syrien

