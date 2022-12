HAZ Hannover-Update: Der Schnellweg ist dicht

Der Ortspreisträger 2022 steht fest. Der Ortsrat Wunstorf ehrt in diesem Jahr die Tafel Wunstorf. Gefeiert wurde am Freitagabend in der Abtei. 16 Jahre nach der Gründung werde damit anerkannt, dass die Tafel eine sehr wichtige Institution in Wunstorf ist, freute sich der Vorsitzende Frank Löffler.