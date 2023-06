HAZ Hannover Update: Der Schnellweg wächst

Liebe Leserinnen und Leser,

nun steht es fest: Der Südschnellweg, der bisher in der Breite noch gut 14 Meter misst, wird in dieser Hinsicht um elf Meter wachsen. Dabei lohnt es sich, genau zu sein. Denn um die Frage, ob die Trasse demnächst 14, 21, 25 oder 31 Meter breit sein soll, haben Umweltschützer und Industrieverbände, Verkehrsministerium und Auto-Lobby zuletzt monatelang gestritten.

Die Bilanz dieser Diskussionen ist einigermaßen ernüchternd. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zieht sie in etwa so: Es wäre durchaus möglich gewesen, den Bau schmaler zu gestalten - aber dazu ist es jetzt schlicht und einfach zu spät. Zu weit fortgeschritten sind die Planungen und zu sehr drängt angesichts bröselnder Brücken die Zeit. Das ist das Ergebnis abschließender Beratungen mit dem Verkehrsministerium in Berlin am Dienstag.

Warum das so gekommen ist, erklärt mein Kollege Christian Bohnenkamp heute in unserem Thema des Tages. Darin schreibt er auch, wie Umweltschützer einerseits und Ausbaubefürworter andererseits auf die Ergebnisse der Unterredung reagieren. Außerdem finden Sie dort ein ausführliches Interview, das Bohnenkamp und ich mit Minister Lies geführt haben und in dem er einige erstaunliche Sachen sagt. Zum Beispiel, dass er sich heute über die ursprüngliche, noch deutlich ausuferndere Planung aus seinem eigenen Hause wundert.

Und wenn Sie in einer knappen halben Stunde noch einmal nachhören wollen, was es mit dem ganzen Schnellwegproblem auf sich hat, warum überhaupt gebaut werden muss und warum so breit, dann empfehle ich Ihnen einmal mehr die entsprechende Episode aus unserer neuen Podcast-Reihe „Klar so weit?“, in der mir mein Kollege Conrad von Meding all das jüngst erklärt hat.

Mit all dem und viel mehr entlasse ich Sie in diesen Mittwoch. Machen Sie sich einen schönen Tag!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Die schrecklichen körperlichen und verbalen Übergriffe, die Menschen beim CSD in Hannover erleben mussten und noch müssen, bestürzen, machen traurig und wütend. Anna Rießen, hannoversches Veranstaltungsnetzwerk „We Take Care“

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

Thema des Tages

Alles bleibt wie geplant: Der Südschnellweg wird rund elf Meter breiter als bisher - allen Protesten von Umweltschützern zum Trotz. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Lies: Südschnellweg wird breiter – aber das wäre nicht nötig gewesen

Nach monatelanger Debatte ist es jetzt entschieden: Der Südschnellweg wird in der Breite um satte elf auf 25 Meter wachsen. Jetzt räumt Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies ein, dass eine schmalere Planung bei Hannovers Südschnellweg möglich gewesen wäre. Heute sieht er dafür jedoch keinen Spielraum mehr, erklärte er nach dem Runden Tisch in Berlin. Jetzt lesen

