HAZ Hannover-Update: Der Schutzengel

was glauben Sie: Gibt es Schutzengel auf Erden? Also wenn ja, dann ist Andreas Hilpert mit Sicherheit einer von ihnen.

Andreas Hilpert ist 44 Jahre alt, er ist Brummifahrer, und ein Heiligenschein ist über seinem Kopf nicht zu sehen. Aber man geht vermutlich nicht zu weit mit der Behauptung: Vor knapp zwei Wochen hat er mit Herz und Mut geholfen, zwei Menschen wohl das Leben zu retten.

Die Geschichte des zehnjährigen Jungen, der auf dem Beifahrersitz eines fahrenden Autos mit ansehen musste, wie sein Onkel hinter dem Steuer plötzlich das Bewusstsein verlor, hat in den vergangenen Tagen für viel Wirbel und Aufmerksamkeit gesorgt. Der Junge griff beherzt ins Lenkrad und steuerte das Auto über den Messeschnellweg, bis der Wagen kurz vor dem Pferdeturm in der Böschung zum Stehen kam. Andreas Hilpert spielte dabei eine entscheidende Rolle: Er war an diesem Tag mit seinem Lkw auf dem Schnellweg unterwegs, erkannte die Notlage, in der sich der Zehnjährige und sein Onkel befanden, und half dem Jungen, damit er das Auto in einer Böschung stoppen konnte.

Mein Kollege Manuel Behrens hat mit Andreas Hilpert gesprochen und hier aufgeschrieben, wie Hilpert das Geschehen aus seinem Führerhaus heraus gesehen und erlebt hat. Eine Geschichte über zwei - man muss mit dem Begriff vorsichtig sein, aber diesmal finde ich ihn wirklich angemessen - Helden, die man nicht lesen kann, ohne Gänsehaut zu bekommen.

Heute Nachmittag startet dann die Fußball-WM in Katar, über das gespaltene Verhältnis der Fans zu dem Turnier ist schon viel geschrieben worden. Den Wirten in Hannover geht das nicht anderes. WM-Spiele zeigen oder nicht? Mein Kollege Andreas Voigt hat sich bei Gastronomen in Hannover umgehört.

17 Uhr, Katar gegen Ecuador. Ein würdiger Auftakt für dieses Turnier.

Zitat des Tages

„Wir hatten unser Beethoven-Paket der britischen Konzertagentur Intermusica in London vorgestellt, die fanden es sehr interessant, haben das weiter nach Japan angeboten, und von hier aus wurden wir halt gebucht.“ Matthias Ilkenhans, NDR-Orchestermanager, über die umjubelte Japan-Tournee der Radiophilharmonie

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

WM in Katar: Welche Kneipen in Hannover die Spiele zeigen – und wer sie boykottiert

© Quelle: Christian Behrens / Rainer Dröse

Diese Weltmeisterschaft spaltet nicht nur die Fußballfans: Die einen wollen sich die WM in Katar aller Kritik zum Trotz in jedem Fall anschauen, die anderen boykottieren das Turnier im Wüstenstaat. In Hannovers Kneipenlandschaft sieht das nicht anders aus. Wer übertragt die Spiele? Wer nicht? Und warum? Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Polizei Hannover, privat

Kind steuert Auto über Hannovers Messeschnellweg: Wie ein Lkw-Fahrer den Notfall erlebte – und Schlimmeres verhinderte

Andreas Hilpert war in seinem Lkw auf dem Weg nach Hause, als er auf dem Messeschnellweg in Hannover in einen Notfall verwickelt wurde: Ein zehnjähriger Junge hatte das Steuer eines Autos übernommen, weil dessen Onkel am Steuer ohnmächtig geworden. Hier erzählt der Lkw-Fahrer, wie er den Vorfall am 8. November erlebte. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Tim Schaarschmidt

...viel Glück vor der Oper

Dutzende von Schornsteinfegern haben sich am Sonnabend vor der Oper in Hannover versammelt. In ihrer schwarzen Berufsmontur boten sie ein pittoreskes Bild – doch die Versammlung hat ein ernstes Anliegen. Jetzt lesen

