HAZ Hannover-Update: Der Tag nach dem Knall

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Haben Sie ruhig geschlafen, im eigenen Bett? Das freut mich für Sie. Ich auch - anders als am Vortag. Da gehörte ich zu rund 20.000 Laatzenerinnen und Laatzenern, die bis nachts um Viertel nach eins warten mussten, ehe sie nach der Sprengung zweier Weltkriegsbomben sowie der Entschärfung einer weiteren wieder in ihre Wohnungen konnten. Und da man Kinder nur sehr umständlich des nachts verpflanzt, waren wir, wie viele andere, bis zum nächsten Morgen aushäusig.

Aus diesem Grund treiben mich, wie viele andere, Fragen um. Die Frage zum Beispiel, warum das alles so lange gedauert hat. Oder die, wie es denn im Umkreis der gesprengten Bombe jetzt aussieht. Diese Frage lässt sich recht beeindruckend mit Fotos beantworten, wie ich sie so nach einer Bombenräumung in der Region noch nicht gesehen habe. All die, die am Sonntag meinten, es sei überflüssig, ein Sperrgebiet zu verlassen, mögen sich anschauen, was da so auf Laatzener Spielplätzen oder anderswo eingeschlagen hat.

Das alles wird aber auch noch Konsequenzen für die kommenden Tage haben. Der Stadtbahnverkehr wird durch die Nachwirkungen der Sprengung ebenso beeinträchtigt sein wie der Autoverkehr auf den Schnellwegen im Süden Hannovers. Alles, was Sie zum Tag nach dem großen Knall wissen müssen, finden Sie heute in unserem Thema des Tages.

Und dann haben wir auch die schönen Dinge des Lebens für Sie. Genauer: Das Beste aus Hannovers Gastronomieszene. Die haben wir am Montagabend hier bei uns gefeiert, in unserer „Alten Druckerei“ auf dem Madsack-Gelände in Kirchrode. Zur Nacht der Gastronomie kamen die Koryphäen aus Hannovers Küchen, von denen einige sich über Preise für das beste Restaurant, die beste Bar oder den Jury-Preis des Gremiums rund um HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner freuen konnten. Alles zu den Preisträgern und der Party finden Sie ebenso heute bei uns.

So schicken wir Sie in den Tag - kommen Sie gut hindurch!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur





Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Zitat des Tages

„Jeder Preis ist wertvoll. Aber es gibt Dinge, die behält man im Herzen.“ Gastronom Hinrich Schulze vom Gasthaus Lege in Thönse über die Auszeichnung bei der "Nacht der Gastronomie"

Thema des Tages

Am nächsten Tag war gut zu sehen, warum das Gebiet um einen Blindgänger geräumt werden muss: Trümmerteile auf einem Spielplatz in Laatzen-Mitte. © Quelle: Tobias Kurz

Trümmer der Bombensprengung fliegen 90 Meter weit – und landen auf Spielplatz

Trümmerteile der Bombensprengung in Laatzen sind bis zu 90 Meter weit durch die Luft geflogen – und teilweise auf einem Spielplatz direkt neben einem Wohnhaus gelandet. Am Tag danach sind die teils metergroßen Metallteile nahe der Straße zu sehen – und zeigen zusammen mit dem Krater ein Bild der Zerstörung. Jetzt lesen

Abgesperrt: Der Krater nach der Bombensprengung an der Erich-Panitz-Straße in Laatzen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Diesen Krater riss die Bombe in Laatzen in die Üstra-Gleise

Zwei Bomben mussten am Sonntagabend in Laatzen kontrolliert gesprengt werden. Trotz aufwendiger Vorbereitung zum Schutz der Umgebung hat es einige Schäden gegeben. Einer der Sprengkörper riss das gesamte Gleisbett unter den Schienen der Üstra weg. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

