HAZ Hannover-Update: Der Tag vor dem Klinik-Showdown

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen bei Ihrer HAZ an diesem Montag. Es ist der Start in eine spannende Woche, denn morgen entscheidet sich, wie es mit dem Regionsklinikum (KRH) weitergeht. Die Regionsversammlung stimmt über den als „Medizinstrategie 2030″ überschriebenen Umbau des Krankenhausverbunds ab. Zuletzt hatten die KRH-Führungskräfte an die Politikerinnen und Politiker appelliert, den Plänen zuzustimmen. In einem gemeinsamen Schreiben an die Abgeordneten fordern sie „mutige Entscheidungen“. Aber ob die Abstimmung morgen tatsächlich das von ihnen erhoffte Ergebnis bringt, ist ungewiss. Denn die rot-grüne Mehrheit in der Regionsversammlung wackelt.

Kommt es also in der Klinik-Frage zu einem Showdown? Unsere Reporter Jens Heitmann, Achim Gückel und Johannes Dorndorf beantworten noch einmal alle wichtigen Fragen rund um die Abstimmung.

Das ist also morgen. Und heute? Heute ist Herbert in Hannover. Herbert Grönemeyer spielt in der ZAG-Arena. Beginn ist um 20 Uhr, und es gibt auch noch Karten. Seit dem letzten Konzert des Sängers in der Landeshauptstadt ist es schon etwas her - noch im vergangenen Jahr verhinderte eine Corona-Infektion seinen Auftritt.

Umso größer ist die Vorfreude nun bei Grönemeyers Fans. Einer von ihnen ist der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart - und das seit Kindheitstagen. Was macht den Sänger für ihn so besonders? Diese Frage beantwortet er in seinem Text „Herbert und ich: Wie wir mit Grönemeyer groß geworden sind“. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre - und falls Sie heute Abend in der ZAG-Arena dabei sind ein wunderbares Konzerterlebnis.

Kommen Sie gut in die Woche!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

„Ich wäre hier bald fast allein.“ Stefan Nacke, Pächter des Traditionsgasthofs „Mutter Buermann“ in Hemmingen-Devese.

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Christian Behrens

Gelingt die Reform des Regionsklinikums in Hannover?

Vor der entscheidenden Sitzung in der Regionsversammlung rufen Führungskräfte der Krankenhäuser dazu auf, dem Umbau zuzustimmen. Doch die Mehrheit wackelt. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum Klinik-Showdown finden Sie hier. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: deisterpics/Stefan Zwing

Männer-Bezirksligist SV Gehrden wechselt eine Frau ein: Valerie Hübner schießt Siegtor

Was für ein Nachmittag beim SV Gehrden: Der Männer-Bezirksligist wechselte zum ersten Mal eine Frau ein. Valerie Hübner traf gleich zum 1:0-Sieg in der Nachspielzeit gegen Newroz Hildesheim. Eine Werbung für den Fußball insgesamt. Jetzt lesen

Podcast und Newscast

Haben Sie unseren Themenpodcast „Klar so weit?“ schon gehört? In der ersten Episode (weitere folgen jeweils freitags) geht es im Detail um den Südschnellweg. Wer hat da für den Ausbau wann welche Breite gefordert? Wie sieht es eigentlich im Baukörper der baufälligen Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße aus? Und wie lief das Gespräch mit Aktivist „Belgrad“ im Geäst der Bäume, wo gerodet werden soll?: Reporter Conrad von Meding erklärt es im Gespräch mit Felix Harbart.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wollen Sie die wichtigsten Nachrichten für die Region Hannover immer morgens ab 6 Uhr in einer kurzen Zusammenfassung hören? Das können Sie hier in unserem Newscast „Hannover-Update“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christina Hinzmann

„Damit wirst du nie bekannt“: Wie Borwin Bandelow die Ostfriesenwitze erfand

Vor 55 Jahren schrieb Borwin Bandelow, heute Angstforscher in Göttingen, die ersten Ostfriesenwitze auf. Ein Interview über Nachbarschaft, die New York Times, Eichsfelderwitze und Witz-Prohibition. Jetzt lesen

Abonnieren Sie auch

Mal raus – der Freizeit-Newsletter für die Region Hannover

Alle zwei Wochen mittwochs in Ihr Postfach

Hier kostenlos abonnieren

HAZ