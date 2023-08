HAZ Hannover-Update: Der Unfall-Schock

Liebe Leserinnen und Leser,

es waren „dunkle Stunden“, wie es ein Lehrer von der IGS Garbsen am Dienstag schrieb. Drei tote Menschen bei einem Autounfall. Nicht auf der Autobahn, nicht auf der Landstraße, sondern innerorts - dort, wo Hannover und Garbsen, die beiden größten Städte der Region, ineinander übergehen. Sie waren jung, 19 und 21 Jahre alt, und sie starben bei diesem fürchterlichen Crash in der Nacht zu Dienstag, der Angehörigen, Helfern und Anwohnern einen Schock verpasst hat.

Wie kann es an dieser Stelle passieren, dass ein Unfall solch gravierende Folgen hat? Diese Frage muss bislang unbeantwortet bleiben. Die Ermittlungen der Polizei laufen, der Unfallort wurde genau untersucht, fotografiert, gescannt.

Wir haben versucht, alle seriösen Informationen zusammenzutragen - in unserem Schwerpunkt in diesem Newsletter finden Sie die Artikel.

Daneben gibt es aber auch noch eine ganze Reihe weiterer Themen: Sicher erinnern Sie sich noch an den früheren Ballettdirektor Marco Goecke, der im Februar eine Kritikerin mit Hundekot beworfen hat. Ein Skandal, der international Furore machte und Goecke seinen Job kostete. Der renommierte Choreograf zog sich danach zurück, doch jetzt hat er mit unserem Kulturredakteur Stefan Arndt gesprochen. Es ist das erste umfangreiche Interview, das Goecke nach der „Schandtat“, wie er sie selbst nennt, gibt. Er spricht nicht nur über diese Aktion, sondern auch über Hannover, das Verhältnis zum Publikum, seinen Burn-out und seine nächsten Pläne.

Zur Kultur gehört auch Hip-Hop, und in diesem Bereich der Musik hatte Hannover am vergangenen Wochenende ein echtes Highlight zu bieten. Beim Heroes-Festival auf der Expo-Plaza traten viele bekannte Deutschrapper auf. 20.000 Fans waren dort, doch die Veranstaltung endete in einem Desaster. Traurigster Moment: Ein junger Mann starb, nachdem er auf dem Festival zusammengebrochen war. Außerdem gab es zahlreiche Beschwerden über die Organisation. Was ist alles schief gelaufen beim Heroes-Festival? Und ist die massive Kritik in den sozialen Netzwerken berechtigt? Mein Kollege Tobias Kurz hat versucht, diese Fragen zu beantworten.

Schön wäre es, wenn es nicht passiert wäre. Allerdings wüsste ich dann nicht, wo ich heute stehen würde mit dem Burn-out, den ich hatte. Marco Goecke, Ex-Ballettdirektor in Hannover, über die Hundekot-Attacke auf eine Kritikerin im Februar

Schwerer Autounfall in Marienwerder: Ein 21-Jähriger und zwei 19-Jährige sterben

Schwerer Autounfall in Marienwerder: Ein 21-Jähriger und zwei 19-Jährige sterben

Nahe der Mittellandkanalbrücke in Marienwerder ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-Jähriger und zwei 19-Jährige sind bei der Kollision ums Leben gekommen, zwei Insassen der beiden involvierten Autos schweben in Lebensgefahr, ein Beteiligter wurde schwer verletzt.

Abbruch und massive Kritik: Was ist beim Heroes-Festival schiefgelaufen?

Abbruch und massive Kritik: Was ist beim Heroes-Festival schiefgelaufen?

Es sollte eine große, unbeschwerte Deutschrap-Party auf der Expo Plaza werden. Doch die Hannover-Premiere des Heroes Festival endete verfrüht – und hinterließ wütende Fans. Viele Festivalgäste beklagen mangelnde Sicherheit und schlechte Organisation, einige fordern Geld zurück. Zurecht?

Landgericht Hannover: Darum geht der Spielerberater von 96-Star Marcel Halstenberg gegen Fifa und DFB vor

Landgericht Hannover: Darum geht der Spielerberater von 96-Star Marcel Halstenberg gegen Fifa und DFB vor

Ab dem 1. Oktober müssen die Vermittler von Fußballspielern eine Lizenz bei der Fifa ablegen, um ihrer Arbeit weiter nachgehen zu können. Doch die Prüfung ist teuer und kompliziert. Deswegen legt sich der Berater von 96-Spieler Marcel Halstenberg nun mit Fifa und DFB an. Es kommt zur Verhandlung in Hannover.

