HAZ Hannover-Update: Der Weihnachtsmarkt beginnt!

wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Appetit auf Schmalzkuchen, Glühwein und Sauerkraut mit diesem und jenem? Wenn es Ihnen so geht wie mir, dann ist die Weihnachtszeit auch in diesem Jahr wieder völlig überraschend über Sie gekommen. War nicht eben noch August?

Aber nach Informationen dieser Zeitung haben wir Ende November, und da nimmt es nicht Wunder, dass in Hannovers Innenstadt der Weihnachtsmarkt eröffnet ist. Wie das vor sich ging, wo dabei die Probleme lagen und was Sie über den Weihnachtsmarkt wissen müssen finden Sie heute im Hannover-Update.

Nebenbei geht auch die HAZ-Weihnachtshilfe in ihre heiße Phase, die größte Spendensammlung in der Region. Zum 48. Mal bittet die HAZ ihre Leserinnen und Leser um Spenden für bedürftige Menschen in und um Hannover. Dabei hoffen wir, dass sich auch in diesem Jahr trotz Inflation und Energiekrise wieder zeigt, was wir aus den letzten 47 Jahren kennen: Dass die Menschen in der Region zusammenhalten, wenn es schwierig wird.

Zwei weitere wichtige Themen finden Sie, neben vielen anderen, in unserem heutigen Newsletter. Zum einen war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern aus einem so historischen wie erfreulichen Anlass in Hannover: Das Staatsoberhaupt nahm an der ersten Ordination orthodoxer Rabbiner in Niedersachsen seit dem Zweiten Weltkrieg Teil. Mein Kollege Simon Benne war für Sie dabei und erklärt die Bedeutung dieses Tages für das jüdische Leben in Deutschland.

Manuel Behrens dagegen hat weniger gute Nachrichten. Er hat sich mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Kronsbergs getroffen, die ihm berichtet haben, warum das Leben im Stadtteil für sie immer unerfreulicher wird. Randalierende Jugendliche zerstören Eigentum, prügeln sich miteinander und bedrohen regelmäßig auch unbeteiligte Menschen. Längst hat die Politik im Viertel das Problem erkannt und beklagt es, allerdings hat die Polizei als Antwort auf die Fragen hauptsächlich Stanzen anzubieten.

Das und vieles mehr finden Sie heute bei uns im Update und noch mehr auf HAZ.de. Kommen Sie doch mal vorbei!

Es ist sehr bedenklich, wenn man sich hier nicht mehr sicher fühlen kann. Bernd Rödel (SPD), Bezirksbürgermeister, über jugendliche Randalierer am Kronsberg

