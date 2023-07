HAZ Hannover-Update: Der Wunstorf-Prozess

Liebe Leserinnen und Leser,

wir müssen heute auf einen kalten Wintertag zurückblicken. Auf den 24. Januar, an dem sich in dem kleinen Ort Blumenau, der zu Wunstorf gehört, ein schreckliches, ja unfassbares Verbrechen abgespielt haben soll. Ab heute werden die Ereignisse dieses Dienstags vor Gericht aufgerollt. Angeklagt ist ein Jugendlicher, 14 Jahre alt. Er soll im Januar einen gleichaltrigen Mitschüler gezielt auf das verlassene Gelände einer alten Gärtnerei gelockt, ihn gefesselt und mit Steinen getötet haben. Die Anklage, die vor dem Landgericht Hannover behandelt wird, lautet auf Mord.

Ein 14-Jähriger soll also einen ebenso 14-Jährigen vorsätzlich getötet haben. Diese Nachricht war damals ein Schock, nicht nur für Angehörige und Anwohner. Sie ist auch heute noch unbegreiflich. Warum diese Tat? Wird es eine Antwort auf diese Frage während des Gerichtsverfahrens geben? Die Staatsanwaltschaft äußert sich nicht zum Motiv, um Opfer, Täter und Familien zu schützen.

Ein solches Verbrechen ist unter Jugendlichen äußerst selten und eine Herausforderung auch für das Strafrecht. Die Öffentlichkeit wird bei dem Prozess ausgeschlossen sein, so sieht es das Gesetz bei Verfahren gegen Jugendliche vor.

Auf HAZ.de versuchen wir, Sie über die Hintergründe aufzuklären, um so eine Einordnung des Geschehens zu ermöglichen. Wie ging die Schule der Jungen mit dem Mordfall um? Was sagen Kinderpsychologen? Welche Strafe droht einem 14-Jährigen, der wegen Mordes angeklagt ist? Antworten auf diese und andere Fragen wollen wir beantworten.

Meine Kollegin Alina Stillahn hat zudem mit dem Anwalt des Angeklagten gesprochen. Dieser hat angekündigt, dass es im Laufe des Prozesses eine Äußerung des Jugendlichen geben wird.

Der Mordprozess von Wunstorf wird die Nachrichten des Tages bestimmen. In diesem Newsletter finden Sie jedoch noch eine ganze Reihe weiterer Themen - von der Schützenfest-Bilanz bis zur Frage, wie sich Bauschutt nach Abrissen verwerten lässt.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Es gibt zu wenig Schattenplätze auf dem Fest. Florian Peters, DRK-Einsatzleiter, über das Schützenfest 2023, während dessen die Rettungskräfte 55 Menschen ins Krankenhaus bringen mussten

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Jonas Dengler

Getöteter Schüler aus Wunstorf: 14-Jähriger räumt Tat ein und will sich dazu äußern

Er soll einen Gleichaltrigen im Januar dieses Jahres getötet haben. Nun beginnt das Verfahren unter anderem wegen Mordes gegen den 14-Jährigen am Landgericht Hannover. Im Zuge dessen ist auch geplant, dass sich der Junge über seinen Verteidiger zu den Vorwürfen äußert. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Jens Büttner/dpa

„Doktorspiele“ in Kitas: AWO in Hannover musste schon vor zwei Jahren Raum schließen

Offenbar ist der vor Kurzem bekannt gewordene Fall kein Einzelfall: Bereits im November 2021 wurde ein Raum nach elterlicher Beschwerde in einer AWO-Kita in Hannover geschlossen und das pädagogische Konzept überarbeitet. Das Kind der Eltern hatte von einer „Kinderwohnung“ berichtet, in der die meiste Zeit Dunkelheit herrsche. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Enttäuschung über Badeverbot am Kirchhorster See: So geht es jetzt weiter

34 Grad, Sommerferien, ein neu aufgefüllter Sandstrand: Die Bedingungen für einen Ausflug an den Kirchhorster See waren am Wochenende perfekt. Und doch: Wer kam, stand enttäuscht vor Absperrungen und den neuen Badeverbotsschildern. Wie geht es nun weiter? Jetzt lesen

HAZ