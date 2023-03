HAZ Hannover-Update: Derby-Spannung und Straßen-Frust

Liebe Leserinnen und Leser,

zweimal im Jahr ist die Aufregung bei den Fans von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig besonders groß. Bei manchen liegen die Nerven blank, bei anderen brennen sie durch. Heute ist wieder so ein Tag - die beiden Teams treffen in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinander. Und es gibt nicht wenige, die nur zu gerne die ewige Rivalität der beiden Clubs heraufbeschwören.

Zum Glück für viele Hannoveraner spielt sich der größte Teil des Theaters heute in Braunschweig ab. Anstoß ist um 13.30 Uhr - und wir halten Sie in unserem Liveticker nicht nur über die sportlichen Ereignisse auf dem Laufenden, sondern sind natürlich auch außerhalb des Platzes dabei. Wir begleiten 96-Anhänger in die Nachbarstadt und sind selbstverständlich auch im Stadion genaue Beobachter.

Woher kommt eigentlich die Rivalität? Und wann begann die Geschichte der Niedersachsen-Derbys? Das erfahren Sie hier.

In Hannover nimmt unterdessen die Debatte um den Ausbau des Südschnellwegs wieder Fahrt auf. Eigentlich sollte sich ja eine Expertenrunde, an der sich auch Projektgegner beteiligten, über Alternativen austauschen. Doch offenbar kommen die Teilnehmer auf keinen gemeinsamen Nenner. War das Gesprächsangebot von Verkehrsminister Olaf Lies ein reines Showangebot? Lesen Sie hier mehr.

Und dann ging es am Sonnabend um nichts Geringeres als die Zukunft der Stadt Hannover. Lebenswert, grün, bürgerfreundlich, kulturell - so soll sie sein, die „Smart City“. Unter diesem Stichwort haben Experten und Bürger zwei Tage lange Ideen gesammelt, die Hannover voran bringen sollen. Manches klingt kurios, anderes schwer vorstellbar - aber so ist sie eben manchmal, die Zukunft. Lesen Sie hier, wie Hannover in einigen Jahren aussehen könnte.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag,

Ihr Ralf Heußinger

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

Eine Bereitschaft, vorhandene Spielräume zu nutzen, war nicht erkennbar. Helene Grenzebach, Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs, über die Landesstraßenbehörde und die Expertenrunden zur Frage, ob der Südschnellweg kleiner dimensioniert sein kann

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“:

Thema des Tages

© Quelle: Swen Pförtner/dpa

Hannover 96 zu Gast bei Eintracht Braunschweig: Das Derby im Liveticker

25. Spieltag, 2. Bundesliga: Hannover 96 ist am Sonntag zu Gast beim Erzrivalen Eintracht Braunschweig. Aufstellungen, Tore, Ergebnis – alle Infos und der Ticker zum Spiel. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: Polizei

Hund in Hannover-Davenstedt ausgesetzt: Polizei findet Partouts Besitzer

Ende Dezember wird ein Hund in Hannover-Davenstedt ausgesetzt. Aber: Die Polizei hat tatsächlich die Halter identifiziert. Partouts Schicksal bestätigt gleichzeitig leider die Aussagen des überfüllten Tierheims, dass Besitzer ihre Drohungen vom Zurücklassen oder gar Einschläfern in die Tat umsetzen. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

© Quelle: Christian Behrens

Ausstellung in Hannover: Wie Willy Brandt einst Linden lobte

„Freiheitskämpfer, Friedenskanzler, Brückenbauer“: Eine Ausstellung in Hannover erinnert an Bundeskanzler Willy Brandt. Zu sehen ist sie im Freizeitheim in Linden – für das der legendäre Politiker einst lobende Worte fand. Jetzt lesen

