HAZ Hannover-Update: Die erste Innenministerin

guten Morgen an diesem Sonnabend! Fahren Sie Ski? Dann sind Sie vielleicht schon drauf und dran, an diesem Wochenende für einen Schneetag in den Harz zu fahren. Sollte das so sein oder zumindest in Ihren Gedanken eine Rolle spielen, haben wir im Update eine kleine Übersicht für Sie, wohin es sich zu fahren lohnen könnte.

Und sonst: Haben wir im Update heute noch eine Politrochade, einen Kulturwechsel und eine mittelgroße Heldentat für Sie. Die Heldentat zuerst: Als am Freitagmorgen der Tedi-Markt in der Ernst-August-Galerie in Brand geriet, zögerte Marco Lemke nicht lang. Lemke arbeitet gleich nebenan bei dm, aber an diesem Morgen war es gut, dass er den Nachbarinnen schnell zur Hilfe kam, wie mein Kollege Peer Hellerling berichtet.

Was den Kulturwechsel betrifft, so handelt es sich nicht um einen Wechsel der Kultur, sondern einen personellen in Hannovers Kulturlandschaft: Schauspielintendantin Sonja Anders verlässt Hannover 2025 gen Hamburg. Ronald Meyer-Arlt hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Herausforderungen auf ihre Nachfolge zukommen, was eine Theaterchefin heute können muss - und ob man überhaupt noch eine einzelne Person auf dem Posten braucht.

Fest steht dagegen: In Niedersachsens Innenministerium steht nach wie vor eine einzelne Person an der Spitze, und das ist von nun an erstmals eine Frau. Die bisherige Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens tritt die Nachfolge von Boris Pistorius an, der seit dieser Woche Bundesverteidigungsminister ist. Von Behrens‘ Jobwechsel wiederum profitiert Andreas Philippi aus Göttingen, der neuer Sozialminister wird.

Aber wie ist es mit frischen Ideen? Wie verhält es sich mit dem Verstörungspotenzial von Theater? Braucht es jemanden, der ein Haus so führt, dass die Stadtgesellschaft einigermaßen zufrieden ist? Oder soll es jemand sein, der aufrüttelt, verunsichert und den Ärger nicht scheut? Es ist nicht so ganz einfach, heute zu wissen, wie das Theater von morgen aussehen soll und was eine Leitungsperson dafür mitbringen muss. Ronald Meyer-Arlt, HAZ-Kulturchef, zur Nachfolge der scheidenden Schauspielintendantin Sonja Anders

Pistorius-Nachfolge: Daniela Behrens wird Innenministerin, Andreas Philippi Sozialminister

Die bisherige Sozialministerin und neue Innenministerin Daniela Behrens (SPD) mit ihrem Nachfolger Andreas Philippi (SPD). © Quelle: Michael Matthey/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil baut sein Kabinett um. Daniela Behrens übernimmt das Innenministerium nun auch auf Dauer, ein Bundestagsabgeordneter aus Göttingen, Andreas Philippi, übernimmt für sie das Sozial- und Gesundheitsministerium. Jetzt lesen

Video: Daniela Behrens wird Innenministerin - die richtige Entscheidung für Niedersachsen? HAZ-Niedersachsen-Reporter Marco Seng kommentiert die Lage © Quelle: Johanna Steele

