HAZ Hannover-Update: Die gefährlichsten Orte

knapp die Hälfte der Frauen in Deutschland vermeidet es, nachts die eigene Wohnung zu verlassen. Aus Angst, Opfer körperlicher Gewalt, sexueller Belästigung oder eines anderen Verbrechens zu werden. Angesichts solcher Zahlen ist auch in Hannover eine Debatte entbrannt, wie unsicher sich Frauen in der Stadt fühlen. Sie konnten schon vorgestern hier im Hannover Update einiges dazu lesen. Heute schauen wir noch etwas genauer hin, und werfen dabei auch einen Blick auf Lösungsansätze, auf hilfreiche Aktionen und Angebote, damit sich Frauen im öffentlichen Raum sicherer fühlen. Und Männer auch. So ist etwa in Hannovers Club- und Festivalszene „Awareness“ ein immer wichtigerer Begriff. Clubs haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen und schulen ihre Mitarbeitenden darin, Belästigungen und drohende Gewalttaten früh zu erkennen und wenn nötig einzuschreiten. Oder wir stellen Ihnen das sogenannte Heimwegtelefon vor, das einen auf dem Weg nach Hause begleitet, wenn man sich unsicher fühlt - auch in Hannover. (Gute Gelegenheit, die Nummer zu speichern: 030/12074182 )

Im Gespräch mit der Expertin Tanja Mölders wird allerdings auch klar: Die gefährlichsten Orte für Frauen sind nicht die Straßen der Stadt, sondern die privaten Räume: „Man kann natürlich über Tunnel, fehlende Lampen, Gebüsche oder dunkle Räume sprechen, aber die sind an sich nicht gefährlich. Man kann die Stadt baulich verändern, aber es sind Menschen, von denen Gefahr ausgeht, nicht das Gebüsch.“ Lesen Sie hier das ganze Interview.

Und in der Tat lässt sich genau dieses Problem statistisch belegen. Laut einer aktuellen Befragung unter 40.000 Niedersachsen ist etwa jeder 17. Mensch von häuslicher Gewalt betroffen. Zählen Sie doch in Gedanken einmal die Wohnungen oder Häuser in Ihrer Umgebung ab, und Sie werden merken, wie viel das ist. Diese aktuellen Daten gehen aus der am Montag veröffentlichten Dunkelfeldstudie hervor. Nach wie vor erleben vor allem Frauen Gewalt in Partnerschaften. Nur 0,5 Prozent der Betroffenen brachten die erlebten Gewalterfahrungen zur Anzeige – ein historischer Tiefstand, wie Polizei und Innenministerium berichten. LKA-Präsident Friedo de Vries appelliert daher, Straftaten konsequent anzuzeigen – auch über die Onlinewache. In der Hoffnung, nicht nur die öffentlichen Räume der Stadt, sondern auch die eigenen vier Wände Stück für Stück sicherer zu machen.

Thema des Tages

© Quelle: Ilona Hottmann

Sicherheit in der Stadt: „Die gefährlichsten Orte für Frauen sind private Räume"

Die Diskussion um Sicherheit in der Stadt findet Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Tanja Mölders wichtig und richtig. Sie weist aber darauf hin, dass der gefährlichste Ort für eine Frau nicht der öffentliche ist. Dennoch ist auch hier ein Umdenken nötig. Jetzt lesen

