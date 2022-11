HAZ Hannover-Update: Die gefühlte Unsicherheit

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

waren Sie vielleicht gestern Abend in Hannovers Innenstadt unterwegs? Und wenn ja: Haben Sie sich auf dem Rückweg zur Straßenbahn, zum Auto oder mit dem Fahrrad sicher gefühlt? Laut einer aktuellen Studie des Bundeskriminalamts fühlen sich besonders Frauen nachts unsicher - rund 41 Prozent von ihnen vermeiden es demnach sogar, im Dunkeln das Haus zu verlassen. Auch in Hannover wird jetzt diskutiert, was sich hier ändern muss, damit Menschen besonders abends ohne Angst unterwegs sein können.

Hannovers SPD-Fraktionschef Lars Kelich bekennt, dass auch er sich an Brennpunkten wie etwa Raschplatz, Marstall und Weißekreuzplatz unwohl fühlt. Zur Verbesserung der Situation schlägt er verstärkte Kontrollen der sich dort aufhaltenden Männergruppen vor. Felix Semper, Fraktionschef der CDU im Rat, bringt eine Videoüberwachung an bestimmten Plätzen ins Spiel, während Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian städtebauliche Veränderungen einfordert - mehr Beleuchtung besonders von Tunneln und Unterführungen sowie eine Belebung der City. Wenn sie sich unsicher fühlt, telefoniert sie oder nimmt zur Verteidigung ihren Schlüsselbund in die Hand.

Für die Begleitung auf dunklen Strecken gibt es sogar das sogenannte Heimwegtelefon eines Vereins aus Berlin. „Die Mitarbeiter sind dann bis zur Haustür telefonisch dabei“, sagt Petra Klecina vom Frauennotruf Hannover. Zudem empfiehlt sie laute Pieper, mit denen man sich im Notfall Aufmerksamkeit verschaffen kann. Marco Roock vom Männerbüro Hannover hat auch Verhaltenstipps für Männer parat - sie sollten sich überhaupt erst einmal klarmachen, dass Frauen sie als bedrohlich wahrnehmen können: „Gerade nachts sollten Männer Situationen sensibel einschätzen. Wenn ich merke, dass die Frau vor mir schneller geht, sollte ich den Abstand vergrößern oder auch auf die andere Straßenseite wechseln.“ Letztlich, so Klecina, müssten Rollenklischees abgeschafft werden - und das fange im Kindergarten an.

„Es war eine schreckliche Situation – vor allem das Gefühl, nicht darüber informiert zu werden, was der Auslöser war.“ 43-jähriger Passagier eines Tui-Ferienfliegers aus Spanien, nach einem abgebrochenen Landemanöver am Flughafen Hannover

