HAZ Hannover Update: „Die Gewalt hat zugenommen“

nach dem schrecklichen Vorfall der Vergewaltigung einer jungen Frau in der Eilenriede sind noch immer viele Menschen in Hannover schockiert. Die Polizei fahndet weiter nach zwei Männern, im direkten Umfeld sind Anwohnerinnen und Anwohner verunsichert. Viele fragen sich: Wie sicher ist es noch in der Stadt?

Zeitlich ist es ein Zufall, dass die hiesige Polizei genau in dieser Woche ihre aktuelle Kriminalitätsstatistik veröffentlicht hat. Die Fragestellung aber ist dieselbe: Wie sicher ist Hannover? Und es gibt laut dieser neuen Zahlen einige akute Probleme in der Landeshauptstadt. Demnach hat die Zahl der Straftaten 2022 wieder deutlich zugenommen. Das hat auch, aber nicht nur, mit dem Ende der Corona-Jahre zu tun, als die Menschen deutlich mehr zu Hause waren und sich damit weniger „Tatgelegenheiten“ ergeben hatten, wie es die Polizei nennt. Besorgniserregend ist dabei der Anstieg der sogenannten Rohheitsdelikte, zu denen etwa Raub, Körperverletzung und Bedrohung zählen. „Binnen zwölf Monaten haben sich die Zahlen vom historischen Tiefstand auf den historischen Höchststand entwickelt“, sagt Polizeipräsident Volker Kluwe. Sein Fazit: „Die Gewalt hat zugenommen.“ Das beginne bei einer erhöhten Aggressionsbereitschaft, die allzu oft in tätlichen Auseinandersetzungen münde. Welche Entwicklungen es etwa bei der Clan- und Jugendkriminalität gibt, aber auch bei häuslicher Gewalt und Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, hat meine Kollegin Alina Stillahn in unserem heutigen Thema des Tages übersichtlich für Sie zusammengefasst.

Mit der Kriminalität in Hannover hat auch die überraschende Meldung der Üstra zu tun: Das Unternehmen zieht Konsequenzen aus der gestiegenen Zahl von Automatensprengungen. Seit Anfang Dezember wurden 20 Fahrkartenautomaten komplett zerstört, der Sachschaden beträgt rund 800.000 Euro. Nun stoppt die Üstra den Ticketverkauf mit Bargeld an seinen oberirdischen Ticketautomaten. Das gilt für mindestens ein Jahr – bis die neue Generation an Automaten ausgeliefert ist.

Auch wenn Nachrichten wie diese den Ausklang der Woche bestimmen, hoffe ich, Sie bleiben guten Mutes. Denn wie Sie an unserer heutigen Auswahl an aktuellen Berichten und Geschichten erkennen können, gibt es natürlich auch allerhand Erbaulicheres zu berichten.

„Unser Ziel ist es, mehr Tempo 30 möglich zu machen. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß.“ Verkehrsminister Olaf Lies zu seinem Vorstoß, den Autoverkehr in Städten häufiger auszubremsen

Thema des Tages

Wieder mehr Kriminalität in Hannover: „Die Gewalt hat zugenommen“

Die Zahl der Straftaten in Hannover ist 2022 deutlich gestiegen. Sie hat damit nicht nur einen neuen Höchststand im Vergleich zu den Corona-Jahren erreicht, sondern sogar seit 2017. Die wichtigsten Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik in der Übersicht.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Neue Wissenswelt und bewährte Bootsfahrten: Das bietet der Zoo Hannover in der neuen Saison

Mit Beginn der niedersächsischen Osterferien startet auch der Zoo Hannover in die Saison. Zu den Neuheiten zählen unter anderem das Zoologicum mit Schauarena und eine als Abenteuerspielplatz konzipierte Feuerwache in der Polarlandschaft Yukon Bay.





Neue „Instacops“: Diese Polizisten aus Hannover zeigen ihre Arbeit zukünftig auf Instagram

Drei neue Gesichter bei den „Instacops" in Hannover: Zukünftig werden Alena Mehwald, Zoé Vaßmer und Petermax Bartelt von ihrer Arbeit bei der Polizei berichten und Einblicke aus ihrem Arbeitsalltag auf Instagram zeigen. Die Polizei hat damit nicht nur gute Erfahrungen gemacht – im vergangenen Jahr wurde öffentlich, dass eine „Instacop" eine Beziehung zu einem Neonazi hatte.

