HAZ Hannover-Update: Die Hannover Messe startet durch

vermutlich werden Sie es am heutigen Morgen auf den Straßen Hannovers und in den Stadtbahnen bemerken oder bereits gemerkt haben: Die Hannover Messe ist seit gestern Abend eröffnet. Verkehrsexperten haben bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es an einigen Stellen im Stadtverkehr deshalb einmal mehr verstärkt zu Behinderungen kommen könnte. Das liegt auch daran, dass es auf zahlreichen Strecken ohnehin Sperrungen gibt, etwa, weil Fahrbahnen teilweise oder ganz gesperrt sind oder weil gebaut wird.

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und den Eindruck haben, zurzeit von einem Stau in den nächsten zu geraten, wird Ihnen diese HAZ-Übersicht der Bau- und Staustellen hoffentlich helfen. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem HAZ-Newsroom werden Sie heute auf haz.de zudem aktuell darüber auf dem Laufenden halten, wo es im Berufsverkehr eng werden könnte.

Die Hannover Messe indes ist nach eigener Darstellung weiter auf Erfolgskurs, was ja wirklich eine gute Nachricht ist. Die Messe war wegen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgefallen, in den vergangenen beiden Jahren gab es nur eine deutlich verkleinerte Ausgabe. Für den Neustart im Jahr 2023 haben sich nun wieder rund 4000 Aussteller angemeldet - die Hannover Messer startet damit wieder in voller Größe.

Zur Eröffnung der Industrieschau war am Sonntagabend Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast. Zum zweiten Mal wird er sich heute Vormittag auf dem sogenannten „Kanzlerrundgang“ über die Neuheiten auf der Messe informieren. Danach geht es für Scholz dann noch einmal um Industrie - und zwar „made in Hannover“: Ein Besuch beim Continental-Werk in Stöcken steht auf dem Programm.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Zitat des Tages

Die Anstalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks müssen zunächst ihre internen Strukturen durchleuchten und zwar sowohl im Hinblick auf das Gehaltsgefüge als auch im Hinblick auf den Produktionsaufwand. Jörg Mielke, Chef der niedersächsischen Staatskanzlei, auf die Frage, ob das Land eine Erhöhung der Rundfunkgebühren befürwortet.

Thema des Tages

Spielerisches Beispiel für große Industrien: Produktmanagerin Florentina Grosse zeigt auf der Hannover Messe, wie bei Bosch Rexroth Roboter Lego-Männchen zusammenbauen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das ist auf der Hannover Messe los

Auf der Hannover Messe sollen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit präsentiert werden. Das ist der Anspruch der Messe 2023. Welche Themen bilden die Schwerpunkte der Ausstellung, die vom 17. bis 21. April läuft? Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Tragischer Unfall: Laut Anklage war ein illegales Autorennen Grund für diesen tragischen Unfall. Bei dem Zusammenstoß bei Barsinghausen kamen zwei kleine Jungen ums Leben. © Quelle: Christian Elsner

Prozess um illegales Autorennen - heute wird das Urteil erwartet

In Saal 127 des Landgerichts Hannover wird heute voraussichtlich das Urteil im Prozess um ein mögliches illegales Autorennen in Barsinghausen mit Todesfolge verkündet. Sie erinnern sich bestimmt an den Fall vor fast einem Jahr: Damals war die Fahrerin in Barsinghausen mit einer Geschwindigkeit von 180 Stundenkilometern beim Überholen mit mehreren Fahrzeugen zusammengestoßen. Mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Der zweijährige Sohn einer vierköpfigen Familie verstarb am Unfallort, der sechsjährige Bruder erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Es ist schwer vorstellbar, was in den Eltern der beiden Kindern vorgeht, die in dem Prozess als Nebenkläger auftreten. Denn wie so oft ist die Rechtslage kompliziert. Ob das geltende Recht bei den Angehörigen der Opfer auch als gerecht empfunden werden wird, ist fraglich. Mehr zu dem Prozess lesen Sie hier und im Laufe des heutigen Tages auf haz.de.

Und dann war da noch ...

Freut sich über die gute Reife der Erdbeeren der Sorte Flair unter den Folientunneln in Laatzen-Gleidingen: Erdbeerhof-Chef Bendix Meyer. © Quelle: Rainer Droese

Beginn der Erdbeerzeit: Was wird eine 500-Gramm-Schale kosten?

Im Sortiment der Lebensmittelmärkte sind Erdbeeren bereits seit einigen Wochen wieder da. Die ersten heimischen Früchte aber gibt es erst Ende April. HAZ-Redakteurin Patricia Oswald-Kipper hat mit hannoverschen Erdbeerbauern darüber gesprochen, was eine 500-Gramm-Schale voraussichtlich in diesem Jahr kosten wird und wie Verbraucher besonders süße Früchte erkennen können. Die gute Nachricht: Die Landwirte rechnen mit einer guten Ernte - und zur Saisonmitte mit möglicherweise sinkenden Preisen. Mehr dazu lesen Sie hier.

