HAZ Hannover-Update: Die Herzensangelegenheit

Professor Axel Haverich ist der Mann, dem buchstäblich Hannovers Herzen am Herzen lagen. Der langjährige Direktor der Klinik für Herz-, Thorax,, Transplantations- und Gefäßchirurgie an der Medizinischen Hochschule (MHH) hat in Hannover rund 700 Herzen und Lungen transplantiert. Schwer kranken Patientinnen und Patienten hat er damit ein neues Leben geschenkt. Auch in der Forschung stammen von Haverich wichtige Impulse. So forschte das von ihm geleitete Institut etwa an mitwachsenden Herzklappen und minimalinvasive Systeme zur Implantation von Herzunterstützungssystemen. So war Haverich nicht nur, wie man so sagt, eine Persönlichkeit der Stadtgesellschaft, sondern genoss weltweit Achtung und Anerkennung.

Jetzt hört Haverich, der sein eigenes Medizinstudium vor 50 Jahren an der MHH begonnen hat, als 70-Jähriger auf. Zum Abschied berichtet er im Interview mit unserer Reporterin Susanna Bauch, auf welchem Stand er Medizin, Forschung und die künftige Gesundheitsversorgung sieht. Auch seinen Nachfolger können wir Ihnen bereits vorstellen: Professor Arjang Ruhparwar kommt aus Essen und übernimmt am 1. April. Die MHH kennt er bereits gut. Der heute 55-Jährige hat bereits zwölf Jahre und zuletzt als Oberarzt an dem Institut gearbeitet, dessen Leitung er nun von Haverich übernimmt. Es liegt wohl auch für ihn in der Natur der Sache, dass ihm der Job eine Herzensangelegenheit ist.

In der Vergangenheit haben wir den Kampf um die besten Köpfe sehr engagiert und mit sportlichem Ehrgeiz geführt. Aus einer gemeinsamen Erklärung der Regionsklinikums und des Krankenhausverbunds Diakovere - zuvor hatte das Klinikum offensiv versucht, anderen Häusern das Pflegepersonal abzujagen.

Promi-Arzt hört auf: Prof. Axel Haverich geht in Ruhestand

Promi-Arzt hört auf: Prof. Axel Haverich geht in Ruhestand

Eine Ära endet: Herzchirurg Prof. Axel Haverich verlässt die Medizinische Hochschule Hannover (MHH), an der er vor 50 Jahren bereits studiert hatte. Im Interview erklärt der künftige Pensionär, warum er seinen Beruf trotz hoher Arbeitsbelastung immer gern gemacht hat, welche Pläne er für die Zukunft hat – und warum das Gesundheitssystem zu sehr auf Profit ausgelegt ist.

Hotelkosten zur Hannover-Messe: Preise bis zu 13-mal so hoch

Hotelkosten zur Hannover-Messe: Preise bis zu 13-mal so hoch

Ein Hotel am Cityring nimmt am ersten Messetag 2023 für eine Person 760 Euro – statt des regulären Montagspreises von 59 Euro. In einem anderen müssten Messegäste, die jetzt noch buchen, gut 1800 Euro für die drei Messenächte zahlen. Beim Hotelverband Dehoga heißt es allerdings, solche Preise würden eigentlich nie wirklich verlangt. Sie dienten anderen Gründen.

Einheizer bei der Starshow: Jason Derulo im Sommer auf der Expo-Plaza

Nach einer durchwachsenen Ausgabe im Coronajahr 2022 drehen die Veranstalter der N-Joy-Starshow in diesem Jahr wieder auf: Zu den Gästen gehören internationale Künstler wie der US-Amerikaner Jason Derulo und der Jamaikaner Sean Paul.

