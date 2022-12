HAZ Hannover-Update: Die Kirchen sind voll, und Predigten machen Mut

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die HAZ-Redaktion wünscht Ihnen frohe Weihnachten - in einer Zeit, in der das Frohe und das Feierliche wahrlich nicht so leicht fallen, wie es früher einmal war.

Es lässt sich aus allen Reden und Predigten zur Weihnacht leicht herauslesen, vom Bundespräsidenten bis zu den Pastoren und Pfarrern in den Kirchen: Krisen, Krieg und Klimasorgen - um angesichts der Herausforderungen nicht zu resignieren, sprechen sie uns Mut zu.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnt, „alles zu stärken, was uns verbindet“ und Zuversicht mit ins nächste Jahr zu nehmen. Zu einer „Zuversicht, die die Realität nicht ausblendet“ rät Landesbischof Ralf Meister in der übervollen Marktkirche Hannovers beim Gottesdienst am Heiligabend. Bischof Heiner Wilmer nimmt wahr, „dass in unserer Gesellschaft die Angst zunimmt, wie auch die Hysterie. Dagegen steht die Weihnachtsbotschaft, die eine Botschaft des Zusammenhalts und der Solidarität ist“.

Diese Botschaft kommt an. Die Kirchen waren voll am Heiligabend. Alles Wissenswerte dazu und weitere Nachrichten zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert. Interessante Lektüre verspricht Ihnen

Volker Wiedersheim

Chef vom Dienst im HAZ-Newsroom

Zitat des Tages

Ja, dies sind raue Zeiten. Wir stehen im Gegenwind. Und dennoch: Gerade Weihnachten ist der richtige Moment, auf das zu schauen, was uns Zuversicht gibt. Und das gibt es. Frank Walter-Steinmeier, Bundespräsident, in seiner Weihnachtsansparache

Thema des Tages

© Quelle: Tobias Wölki

Marktkirche: So macht Hannovers Bischof Meister in seiner Weihnachtspredigt Mut

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: IMAGO/Panama Pictures

Niedersachsen will klimaschädliches CO2 lagern – aber nicht im eigenen Land

Corona-Zahlen des Tages

