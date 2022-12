HAZ Hannover-Update: Die Krankenhaus-Revolution?

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen! Lange Zeit hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), jedenfalls in der öffentlichen Wahrnehmung, fast nur ein Thema: die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das konnte man dem Minister auch nicht wirklich vorwerfen.

Gestern aber hat Lauterbach auch einen anderen Bereich sehr grundsätzlich angepackt - und die Beteiligten dabei fürs Erste nicht enttäuscht. In einer Pressekonferenz erklärte er, wie er sich zukünftig die Finanzierung der Krankenhäuser vorstellt. Im Kern will Lauterbach sie weniger abhängig von den sogenannten Fallpauschalen machen, sondern mit einer Art Grundfinanzierung ausstatten. Auch in Hannover, wo die Krankenhausbetreiber in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder auf die Schwierigkeiten der Häuser mit dem derzeitigen System hingewiesen haben, gab es dafür Lob. All das finden Sie heute im Thema des Tages.

Und sonst? Ist der Südschnellweg seit gestern Abend wieder frei. Die Rodungen sind beendet - eine gute Nachricht für Tausende Pendlerinnen und Pendler in Stadt und Umland. Außerdem bleibt Niedersachsen bei der Maskenpflicht in Bus und Bahn, folgt also nicht dem Beispiel Bayerns, das die Regel abschafft. Interessant ist das umso mehr, als, wie eine weitere aktuelle Nachricht zeigt, die Infektionskrankheiten in Niedersachsen weiter auf dem Vormarsch sind, speziell bei Kindern.

Das und mehr finden Sie heute im Hannover-Update. Viel Spaß beim Lesen!

Wenn man alle problematischen Bilder canceln wollte, könnte das Amsterdamer Rijksmuseum gleich dichtmachen. Da wimmelt es nur so von stereotypen Darstellungen, und bei Rembrandt wird gehurt und geraucht, dass empfindsamen Gemütern ganz schwummerig wird. Ruth Brunngraber-Malottke, scheidende stellvertretende Direktorin des Wilhelm-Busch-Museums Hannover

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Krankenhausfinanzierung: Aus Hannover kommt Lob für die Pläne des Bundes

Aus Hannover kommt Lob für die neuen Pläne zur Finanzierung der Krankenhäuser. MHH-Vizepräsident Prof. Frank Lammert spricht vom „Richtigen Schritt in die richtige Richtung“ und mahnt Tempo an. Jetzt lesen

