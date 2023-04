HAZ Hannover-Update: Die Kultur geht auf die Straße

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen ... im April! Das erste Viertel des (gar nicht mehr so neuen) Jahres ist vorbei. Es ist Frühling - zumindest auf dem Kalender. Ostern steht vor der Tür. Und darüber hinaus bringt dieser Monatswechsel noch die eine oder andere Neuerung für den Alltag mit sich. So gilt von heute an die Leinenpflicht für Hunde. Und in Sachen Müll ist in Hannover der Gelbe Sack nun endgültig Geschichte - mitgenommen wird der Verpackungsmüll künftig nur noch, wenn er in der Gelben Tonne entsorgt wurde. Ja, und dann kommt auch in Hannover von Montag an das neue Deutschlandticket in den Verkauf. Schließlich gibt es noch eine Großbaustelle bei der Bahn, die vor allem diejenigen betrifft, die von Hannover nach Berlin reisen wollen. Einen Überblick über die Änderungen und weitere Informationen lesen Sie hier.

Das ist aber noch nicht alles an Neuem: Denn Hannover hat im April auch einen neuen Kulturraum - das sogenannte Städtoskoop. Die 20 Meter breite und sechs Meter hohe transparente Blase bietet Platz für etwa 100 Menschen und bringt in den nächsten Wochen in der Landeshauptstadt Kultur quasi auf die Straße. Zurzeit steht das Städtoskoop auf der Sophienstraße am Rande des City-Rings. Dort war gestern Abend auch der offizielle Start des Programms. Heute geht es um 13 Uhr weiter bis in den späten Abend. Morgen beginnt das Angebot - das übrigens kostenfrei ist - schon um 10 Uhr und dauert den ganzen Tag.

Ab Mitte April zieht der mobile Kulturort dann durch einige Stadtteile, bevor er gegen Ende des Monats wieder zurückkehrt in die Innenstadt, nämlich auf den Köbelinger Markt. Die letzte Station der Bubble ist schließlich Anfang Mai Wettbergen. Gelegenheiten, die spektakuläre Installation irgendwo im Stadtgebiet zu sehen, gibt es also viele. Das Programm und die genauen Standorte gibt es hier.

„Wir sind in einem gesamtgesellschaftlichen Umbruch, und die Haltungen in Niedersachsen sind sehr unterschiedlich.“ Regierungssprecherin Anke Pörksen, erklärt, warum die Landesregierung es Schülerinnen und Schülern freigestellt, ob sie in ihren Arbeiten Formulierungen der geschlechtersensiblen Sprache nutzen wollen oder nicht.

Thema des Tages

Das Städtoskoop auf der Sophienstraße: Die Kultur-Bubble soll Lust auf das Entdecken von Stadt und Kultur machen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Hannovers Kultur-Bubble ist eröffnet: Städtoskoop am Puls der Stadt

Fünf Wochen lang wandert die große Kulturblase durch Hannovers Zentrum und die Stadtteile. Überall gibt es Mitmachprogramme. Und auch wenn der Auftakt auf der gesperrten Sophienstraße war: Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay sagte, es gehe nicht darum, Straßen zu schließen – sondern sie für andere Nutzungen zu öffnen. Jetzt lesen

Baustellen in Hannover: Kein Durchkommen für Radfahrer – aber das Auto rollt

Der Autoverkehr darf ungestört weiter rollen. Radfahrer und Fußgänger müssen Umwege und Hindernisse in Kauf nehmen: Aus Sicht des Radfahrerclubs ADFC ist das in Hannover ein grundsätzliches Problem. Die Stadt sieht wegen der vielen Autos keinen anderen Ausweg. Jetzt lesen

Musiker präsentieren auf der Cebit 2003 das Samsung M55. Das Handy konnte wie ein Synthesizer zur Bearbeitung von Musik genutzt werden. © Quelle: Franz Fender

Foto-Handys und Bluetooth: Das waren die Highlights der Cebit vor 20 Jahren

Die Cebit lockte jedes Jahr Tausende Menschen auf das Messegelände in Hannover. Wir blicken zurück auf die technischen Errungenschaften des Jahres 2003 – mit Handy-Neuheiten, die plötzlich sogar Fotos aufnehmen und Musik bearbeiten können. Jetzt lesen

