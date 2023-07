HAZ Hannover-Update: Die Masche der Schockanrufer

Liebe Leserinnen und Leser,

guten Morgen und herzlich willkommen zu Ihrem HAZ-Update. Der zweite Tag des „Street Mag Festivals“ auf dem Schützenplatz in Hannover dürfte heute ganz unter dem Eindruck des schweren Unfalls stehen, der sich dort gestern Nachmittag ereignet hat. Bei dem Spektakel für Fans US-amerikanischer Oldtimer ist am Sonnabend ein Wagen außer Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gefahren. Fünf Menschen wurden dabei schwer verletzt, ein Mann sogar lebensgefährlich. Unser Reporter Heiko Randermann und unserer Reporterin Alina Stillahn haben mit Augenzeugen und Helfern gesprochen - alle Informationen zum Unfallhergang und die Reaktionen lesen Sie hier.

In unserem Thema des Tages geht es heute aber um etwas anderes. Denn in dieser Woche haben in Hannover erneut Betrüger mit einem Schockanruf große Beute gemacht. Dieses Mal ist allerdings kein älterer Mensch Opfer dieser perfiden Masche geworden, sondern eine 58-Jährige. Die Anrufer, die sich als Polizisten ausgaben, erzählten der Frau, ihre Tochter habe bei einem Verkehrsunfall eine Schwangere getötet, und nur eine hohe Kaution könne sie vor dem Gefängnis bewahren. Sie brachten die Frau dazu, ihnen Wertgegenstände aus ihrem Haus zu übergeben. Die (echte) Polizei spricht von einem Wert im sechsstelligen Bereich - also mindestens 100.000 Euro, wenn nicht deutlich mehr.

Wir haben diesen erneuten Vorfall einmal zum Anlass genommen, in unser Archiv zu schauen. Meldungen über Schockanrufe finden sich da allein im vergangenen Jahr einige - eine Auswahl haben wir hier zusammengestellt. Es ist eindrucksvoll, diese Fälle einmal versammelt zu sehen. Denn das Muster ist fast immer gleich: Einem Familienmitglied (meist Sohn oder Tochter) ist etwas Schlimmes passiert, oder es hat einen Unfall verschuldet. Und um nicht ins Gefängnis zu müssen, sei eine sofortige Kautionszahlung nötig. Meist scheinen die Täter ein paar persönliche Details zu ihrem Opfer zu kennen. Und eindrucksvoll ist eben auch, wie oft die Betrüger mit diesen dubiosen Geschichten erfolgreich sind und um welche Summen es dabei jeweils geht.

Und wenn Sie jetzt denken, das würde Ihnen nicht passieren, dann empfehle ich Ihnen den Bericht von Christian Pfeiffer. Der renommierte Kriminologe und ehemalige niedersächsische Justizminister ist im vergangenen Jahr beinahe selbst Opfer eines Schockanrufs geworden - und er hatte auch schon seine Bank kontaktiert, um 50.000 Euro abzuheben. Nur ein Zufall hat dann Schlimmeres verhindert.

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

„Die Kostüme sind immer komplizierter geworden, wir sind am Limit.“ Judith Melief, vom Teatro Pavana, das mit seinen farbenfrohen, anmutigen großen Walk Acts der Hingucker beim Kleinen Fest im Großen Garten ist.

Thema des Tages

© Quelle: Imago

Krasse Schockanrufe in Hannover: Immer wieder geht es um Unfälle und Kaution

Sie überrumpeln ihre Opfer und kennen keine Skrupel: Gerade erst wieder ist eine Frau aus Hannover Telefonbetrügern aufgesessen und um mindestens 100.000 Euro gebracht worden. Beileibe nicht der erste Fall in der Region. Das sind einige der krassesten Schockanrufe der vergangenen Monate. Jetzt lesen

© Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Wagen fährt in Menschenmenge: Fünf Verletzte bei Unfall auf Schützenplatz

Unfall auf dem Schützenplatz: Dort ist am Samstag ein Pkw außer Kontrolle geraten und in eine Menschenmenge gefahren. Insgesamt wurden fünf Menschen teils schwer verletzt. Auf dem Schützenplatz findet derzeit die „Street Mag Show“ statt. Jetzt lesen

© Quelle: Jürgen Dürrwald/dpa

Holladahiti: Otto Waalkes ist 75

Ein Clown jenseits des Clownesken: Otto Waalkes ist 75. Kaum ein Komiker zuvor hat es geschafft, sich so zu einer Marke zu machen. Kleinhirn an Großhirn: Otto erkennt man sofort. Jetzt lesen

HAZ