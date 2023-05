HAZ Hannover Update: Die neue Super-Radquerung

Einen schönen Sonntag, liebe Leserinnen und Leser!

An der Ecke Berliner Allee/Kestnerstraße, am nördlichsten Zipfel der Südstadt, gibt es einen neuen Fahrradüberweg über die Fahrbahnen für Autos. Nichts Besonderes? Doch hier schon. Es ist ein Überweg exklusiv für Radelnde. Er folgt nicht einer kreuzenden Autostraße. Und auch für Fußgänger ist er nicht gedacht. Wie finden Sie das?

Machen wir uns doch mal ehrlich! Es gibt zwar viele, die sich so etwas nüchtern ansehen und dann nach sachlicher Abwägung gut, schlecht oder egal finden. Aber es gibt auch eine für diese Zeiten typische Lagerbildung. Einerseits die, die energisch vertreten, dass für den Radverkehr noch lange nicht genug geschieht und der Autoverkehr im Innenstadtbereich (oder besser gleich überall) lieber heute als morgen gestoppt werden soll. Und andererseits die, die flüssigen Autoverkehr und ausreichende Parkplätze in der Innenstadt für ein Vernunftgebot und die Rad-Aktivisten für Ökoextremisten (und rücksichtlose Verkehrsteilnehmer sowieso) halten.

Beide Seiten kämpfen inzwischen diskursiv über praktisch jeden Zentimeter Asphalt. Für sie wird es auch an dieser Stelle nicht nur nur um eine einzelne beampelte „Superfurt“-Fahradquerung gehen, sondern der Konflikt hat eine weltanschauliche Dimension.

Bevor aber nun also „Kampfradler“ Triumphgeheul anstimmen oder aufs Auto angewiesene schäumen: Erst mal lesen, was mein Reporterkollege Conrad von Meding im Detail notiert hat. Scheint so, als hätten sich die städtischen Verkehrsplaner reiflich Gedanken gemacht, bevor sie dort rote Radstreifen quer über die Fahrbahnen gemalt haben.

Zitat des Tages

Es gab ganz klar sexistische Beleidigungen. Von der Bezeichnung als Schlampe bis zu heftigen sexistischen und ehrverletzenden Bemerkungen. Carlotta Thiemann, CDU-Landtagsabgeordnete über Hass-Zuschriften und Todesdrohungen gegen Politikerinnen und Politiker

Das ist Hannovers neue Fahrrad-Superquerung auf dem Cityring

Vier Velorouten werden künftig aus südöstlichen Stadtteilen ins Zentrum führen. Sie queren die Autoschneise des Cityrings an der Kestnerstraße. Dort hat die Stadt erstmals eine Super-Querung für Fahrräder angelegt – nur 57 Meter von der Nachbarkreuzung entfernt. Aber die Ampelschaltung ist ganz pfiffig.





Einstiges Maritim-Hotel in Hannover: Ist der Umbau bis Jahresende zu schaffen?

Von außen betrachtet, geht es kaum voran auf der Großbaustelle am ehemaligen Maritim-Hotel gegenüber dem Neuen Rathaus in Hannover. Doch der Projektentwickler beteuert: Bis Jahresende soll alles fertig sein. Schon bald werde das auch sichtbar. Jetzt lesen

Haben Sie unseren Themenpodcast „Klar so weit?“ schon gehört? In der ersten Episode (weitere folgen jeweils freitags) geht es im Detail um den Südschnellweg. Wer hat da für den Ausbau wann welche Breite gefordert? Wie sieht es eigentlich im Baukörper der baufälligen Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße aus? Und wie lief das Gespräch mit Aktivist „Belgrad“ im Geäst der Bäume, wo gerodet werden soll?: Reporter Conrad von Meding erklärt es im Gespräch mit Felix Harbart.

Wollen Sie die wichtigsten Nachrichten für die Region Hannover immer morgens ab 6 Uhr in einer kurzen Zusammenfassung hören? Das können Sie hier in unserem Newscast „Hannover-Update“.

