HAZ Hannover-Update: Die Preise steigen weiter - aber langsamer

ich versuche, es mal positiv zu formulieren: Die Preise steigen weiter, aber etwas langsamer als zuvor. Nach einer ersten Schätzung ist die Inflation im Dezember wieder deutlich unter die Zehn-Prozent-Marke gerutscht. Bis zu einer Normalisierung könnte es laut Experten aber noch Jahre dauern.

Auf das Jahr 2022 gesehen, sind die Verbraucherpreise im vergangenen Jahr so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie erhöhten sich um durchschnittlich 7,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Ein größeres Plus hat es im wiedervereinigten Deutschland noch nicht gegeben. Immerhin stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Preise langsam ihren Höhepunkt erreicht haben: Sebastian Dullien vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung rechnet zumindest damit, dass „wir auf absehbare Zeit in Deutschland nun keine zweistelligen Inflationsraten mehr sehen dürften“.

Aber wie wird die Teuerungsrate ermittelt? In ganz Deutschland sind Hunderte Ehrenamtliche unterwegs, in Niedersachsen sind es rund 70 in 13 Regionen. Jeden Monat gehen sie in dieselben Geschäfte und erfassen die Preise. So kommen pro Monat mehr als 35.000 Werte allein in Niedersachsen zusammen.

Meine Kollegin Katharina Kutsche hat die Preise für Niedersachsen zwischen November 2021 und 2022 verglichen - und teils erhebliche Steigerungen festgestellt. Wenig überraschend sind die Kosten für Energie (+54,7 Prozent) und Kraftstoffe (+15,7 Prozent) am stärksten gestiegen, auch Gemüse ist um 20,8 Prozent teurer geworden als im Vorjahr. Was Sie das Leben kostet, erfahren Sie in unserem Thema des Tages.

Um Geld geht es auch im Fall Heros. Das Geldtransportunternehmen aus Hannover arbeitete für die größten Unternehmen in Deutschland. Die blieben am Ende auf einem Schaden von sagenhaften 540 Millionen Euro sitzen. Es war bis dahin der größte Wirtschaftsbetrug in der deutschen Geschichte. Mein Kollege Christian Lomoth erzählt den Wirtschaftskrimi - eine spannende Lektüre.

Zitat des Tages

„Die Zahlen schwanken, in der Regel kommen zwischen 300 und 600 Geflüchtete pro Woche an.“ Klaus Dierker, Leiter der Landesaufnahmebehörde, auf die Frage, wie viele Menschen in Niedersachsen Zuflucht suchen und über das Drehkreuz Laatzen weitergeleitet werden.

Thema des Tages

Inflationsrate sinkt im Dezember deutlich – trotzdem höchster Jahreswert seit Wiedervereinigung

Die Inflation ist im Gesamtjahr 2022 auf 7,9 Prozent gestiegen, auch wenn sie im Dezember im Vergleich zu den Vormonaten gesunken ist. Raten auf dem Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland noch nie. Verbraucher können sich für einen Euro immer weniger leisten. Was bringen Energiepreisbremsen und Zinserhöhungen? Jetzt lesen

„Dramatische Entwicklung“: Warum eine Botanikerin aus Hannover mit Sorge auf zu früh blühende Pflanzen blickt

Es ist Anfang Januar – und in der Natur blüht es. Botanikerin Jutta Papenbrock von der Leibniz-Uni Hannover sieht den Trend mit Sorge. Teils sind Pflanzen deutlich früher dran als in vergangenen Jahren – und geraten dadurch in Gefahr. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

... ein Wirtschaftskrimi

Es war bis dahin der größte Wirtschaftsbetrug in der deutschen Geschichte. Das Geldtransportunternehmen Heros aus Hannover arbeitete für die größten Unternehmen in Deutschland. Die bleiben am Ende auf einem Millionenschaden sitzen. Jetzt lesen

