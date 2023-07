HAZ Hannover-Update: Die Problem-Kita

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen haben wir über eine Awo-Kindertagesstätte berichtet, an der ein umstrittenes Konzept für Unruhe sorgt: Die Behörden haben es der Awo untersagt, eigene Räume für kindliches Nacktsein und „Doktorspiele“ einzurichten. Das allein war Grund genug für viele Diskussionen.

Nun macht die Kita weitere Schlagzeilen, und die haben vordergründig mit den geplanten Doktorspielen nichts zu tun. Zum einen wurde gestern bekannt, dass ein früherer Mitarbeiter der Einrichtung in Hannover vor Gericht steht - wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs. Zum anderen hat sich herausgestellt, dass der bisherige Leiter der Kita seit Mitte Juni nicht mehr im Amt ist, und das aus pikanten Gründen. Es ist wohl nicht übertrieben, angesichts dieser Ballung von Merkwürdigkeiten davon zu sprechen, dass es sich hier um eine Problem-Kita handelt. Susanna Bauch, Jutta Rinas, Karl Doeleke und Peer Hellerling haben die neuen Entwicklungen für Sie in unserem Thema des Tages zusammengefasst.

Bessere Nachrichten kamen gestern von der Haushaltsklausur der Landesregierung - allerdings nur für Schulen, nicht für Kitas. Die rot-grüne Koalition beschloss, A13 demnächst zum Einstiegsgehalt für alle Lehrkräfte zu machen, auch die an Grund-, Haupt- und Realschulen. Investitionen in Kindergärten dagegen sehen die Pläne nicht vor, wie Marco Seng berichtet.

Und apropos gute Nachrichten, die gibt‘s vom Sport: Die Handball-Recken vom TSV Hannover-Burgdorf haben seit Sonntag mit Renars Uscins und Justus Fischer zwei frisch gebackene U21-Weltmeister in ihren Reihen - und das soll auch so bleiben. Beide werden auch in der kommenden Saison in Hannover auf Torejagd gehen, Avancen von anderen Vereinen zum Trotz, wie Simon Lange berichtet. Derweil will sich Hannover 96 mit einem früheren Nationalspieler verstärken, und der will das auch: Marcel Halstenberg, zuletzt Stammspieler bei RB Leipzig, möchte offenbar zurück in seine Laatzener Heimat und gleichzeitig die Roten in der 2. Liga verstärken. Wie das ausgeht? Dirk Tietenberg weiß mehr.

Damit wird der Lehrkräfteberuf auch in Niedersachsen an den nicht-gymnasialen Schulformen endlich attraktiver. Torsten Neumann, Vorsitzender des Verbandes niedersächsischer Lehrkräfte (VNL), zur geplanten Anhebung der Gehälter von Lehrkräften

Aufregung um Kita in Hannover: Erst die Debatte rund um "Doktorspiele" - nun begann am Montag auch noch ein Prozess um den Vorwurf des Kindesmissbrauchs. © Quelle: Armin Weigel/dpa (Symbolbild)

AWO-Kita in Hannover: Verfahren gegen Erzieher wegen sexuellen Missbrauchs

Erst am Wochenende hatte der Fall einer hannoverschen Kita, die einen Raum für „Doktorspiele" einrichten wollte, für Aufregung gesorgt. Ausgerechnet am Montag begann ein Prozess gegen einen ehemaligen Erzieher dieser Kita am Amtsgericht Hannover. Der Vorwurf unter anderem: sexueller Missbrauch.

