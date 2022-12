HAZ-Hannover Update: Die Schlammschlacht

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

Selten war der Begriff „Schlammschlacht“ treffender als in unserer Geschichte des Tages. Denn anders als üblicherweise wird das Wort dieses Mal nicht als Metapher gebraucht - denn tatsächlich handelt es sich um einen Streit, der sich um Schlick dreht. Den Schlick der Elbe nämlich. Seit Anfang Dezember haben große Containerschiffe weniger Spielraum in dem Fluss, weil die Elbe nicht so tief ist, wie sie nach der 800 Millionen Euro teuren jüngsten Elbvertiefung sein sollte. Es sind womöglich Fehler passiert, vielleicht wurde auch Geld verschwendet. Klar ist: Es wird jetzt gestritten um die Frage: Wie tief muss die Elbe sein?

Die Sache ist kompliziert - es geht aber im Grunde um einen einfachen Konflikt, den wir immer wieder haben: Wirtschaft oder Umwelt? Die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben dabei unterschiedliche Interessen. Und Umweltschützern geht das ewige Ausbaggern von Flüssen ohnehin gegen den Strich.

Mein Kollege Bert Strebe hat sich das ganze Thema in aller Breite angeschaut, er hat mit Politikern und Experten gesprochen. Dabei ist ein anschaulicher Text entstanden, der das Problem transparent macht. Für ihn ist die jüngste Elbvertiefung „eine Blamage auf der ganzen Linie“.

Die weiteren Themen in diesem Newsletter sind vielfältig: Sie drehen sich um die Folgen der „Reichsbürger“-Razzia, die sehr angespannte Situation in den Kinderkliniken - und natürlich auch um die Fußball-Weltmeisterschaft. Denn auch in Hannover haben Fans der Sensationsmannschaft Marokko gefeiert. Lesen Sie mehr weiter unten.

Wenn die Produktion steigt und die Nachfrage sinkt, könnte es 2024 zu einer gewissen Normalisierung kommen. Carsten Intra, Vorstandschef von Volkswagen Nutzfahrzeuge, über die langen Wartezeiten auf Neuwagen

Schlammschlacht an der Küste: Streit um den Schlick aus der Elbe

Die letzte Elbvertiefung wurde 20 Jahre lang vorbereitet, sie hat 800 Millionen Euro gekostet – und gerade mal zehn Monate gehalten. Dann war der Fluss wieder zu verschlickt für die großen Pötte. Warum? Und warum hat niemand auf die gehört, die genau das vorhergesagt haben? Jetzt lesen

Kinderkliniken in Not: Gesundheitsministerin Behrens schließt weitere Verlegungen nicht aus

Niedersachsens Kinderkliniken sind in Not – mal wieder. Die schwere RSV-Infektionswelle trifft die Krankenhäuser hart. Nur 73 von insgesamt 242 Kinderintensivbetten im Land sind derzeit nicht belegt. Im Interview sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD), dass sie die Situation sehr alarmiert, doch sie ist zuversichtlich, dass sich die Lage bald entspannen wird. Jetzt lesen

Zieler-Nachfolger? Hannover 96 bindet Torwart Weinkauf bis 2026

Die Zukunft von Ron-Robert Zieler bei Hannover 96 ist ungewiss. Der FC Liverpool soll Interesse am 33-Jährigen haben. Deshalb sorgt 96 vor und bindet den Ersatztorwart Leo Weinkauf bis 2026. Jetzt lesen

