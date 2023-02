HAZ Hannover-Update: Die schwierige Jagd auf „GW950m“

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Ein Verwaltungsgericht hat gestern eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Trotz der Eilanträge von Wolfsschützern hat die Abschussgenehmigung für den Leitwolf des Burgdorfer Rudels Bestand. Wirksam war die Genehmigung allerdings ohnehin nur noch für wenige Stunden. Um Mitternacht ist sie abgelaufen. Jetzt hat „GW950m“, so die amtliche Bezeichnung des Tieres, also noch einmal eine Schonfrist.

„GW950m“ macht wohl kaum noch Jagd auf Wildtiere, sondern hat, das ist führ das Tier einfacher, inzwischen durch Gentests nachgewiesen mindestens 64 Nutztiere in deren Einfriedungen gerissen. Darunter auch das Pony von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Experten vermuten, dass der Leitwolf seine Fähigkeit, Zäune zu überwinden und Schutzhunde zu überlisten, längst an die Jungtiere weitergibt. Es entsteht also ein ganzes Rudel von „Problemtieren“. Deshalb ist schon eine neuen Abschussgenehmigung beantragt. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie wiederum erteilt wird.

Und dann?

Es ist beileibe nicht so einfach, einen Wolf tatsächlich zu erlegen, wenn er zum Abschuss freigegeben ist. Das hat Marcus Polaschegg unserer Reporterin Petra Rückerl ausführlich erklärt. Er ist Agrarökonom und Jäger und Hegeringleiter für Burgwedel. Er sagt: „Es stellt sich die rein praktische Frage, wie man einen solchen Wolf in seinen riesigen Streifgebieten selektiv entnehmen soll.“ Wenn ein Wolf sich überhaupt zeigt, wie kann ein Jäger dann erkennen, dass er das gesuchte Tier ist, das per Einzelentscheidung zum Abschuss freigegeben ist? Schließlich trage es „kein auffälliges Schleifchen“, sagt der Jäger und fügt an: „Ich muss bei der rein praktischen Umsetzung der Erlegung ehrlicherweise einpreisen, dass möglicherweise weitere Wölfe getötet würden, bevor ‚GW950m‘ auf der Strecke liegt.“

Die Details zur problematischen Jagd auf den Burgdorfer Leitwolf sowie weitere wichtige Themen zum Tag haben wir wie gewohnt unten für Sie notiert.

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Es sind nun gut zwei Wochen seit der OP vergangen, und ich kann euch reinen Gewissens sagen, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist. Jan Dalgic, Torhüter des Eshockeyteams EC Hannover Indians nach der Entfernung eines Hirntumors - sein Schicksal hatte in Hannover eine Welle der Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ausgelöst

Zum Abschuss freigegeben: Doch der Burgdorfer Leitwolf ist nicht zu fassen

Grauwolf „GW950m" hat nachweislich 64 Weidetiere gerissen - darunter das Pony Dolly von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Oktober wurde er zum Abschuss freigegeben. Aber was macht es so schwer, einen Wolf zu erlegen? Ein Jäger berichtet.

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Berechnungen zu einem Jahrhunderthochwasser in Hannover: Diese Straßen und Bereiche sind besonders gefährdet

Eigentlich sah die Stadt Hannover ihre Bürgerinnen und Bürger durch den Bau von Deichen und andere Maßnahmen vor Hochwasser gut geschützt. Neue Berechnungen zeigen jedoch: Eine Jahrhundertflut würde fünfmal so viele Menschen treffen wie gedacht.

Aktuelle Daten zum Coronavirus in der Region Hannover: So viele Infizierte gibt es

Hier ansehen

Nach Tauchunfall in der Wasserwelt Langenhagen: Experte bezeichnet Rekordversuch als „Schwachsinn"

Der Unfall und die Reanimation eines 46-Jährigen in der Langenhagener Wasserwelt beschäftigen die Apnoe-Taucherinnen und -Taucher auch über die Stadtgrenzen hinaus. Ein Lehrer bezeichnet den Versuch eines Rekords bei laufendem Betrieb als „Schwachsinn".

