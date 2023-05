HAZ Hannover-Update: Die Scorpions sind zurück

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist jetzt ziemlich genau 13 Jahre her, da haben sich die Scorpions von ihrer Fangemeinde in Hannover verabschiedet. Es muss ein tränenreiches Adieu gewesen sein, damals Anfang Juni 2010 beim bislang letzten Konzert der Rockstars aus Hannover in ihrer Heimatstadt. Damals wollten sie eigentlich ihre lange und erfolgreiche Karriere beenden. Eine Legende sagt Tschüs, hieß es. Unter den 12.000 Besuchern damals: Gerhard Schröder und Doris Schröder-Köpf, Mirko Slomka, Carsten Maschmeyer. Wie gesagt, das ist 13 Jahre her.

Aus dem geplanten Abschied wurde schließlich ein Neuanfang - die Scorpions machten dann doch einfach weiter und sind immer noch auf Tour. Heute steht mal wieder ein Heimspiel in Hannover an. 20 Uhr, selber Ort, selbe Zeit wie 2010, nur dass die Arena an der Messe jetzt einen anderen Namen trägt.

Die Hardrocker hatten im April ihre Welttournee in Mittel- und Südamerika gestartet. Auf das erste Konzert in Hannover seit 2010 freue er sich ganz besonders, sagt Sänger Klaus Meine. Oft seien die Würfel für Hamburg gefallen. „Aber diesmal haben wir uns durchgesetzt, um endlich wieder ein Heimspiel für unsere Freunde zu Hause in Hannover zu haben.“

Und Gitarrist Rudolf Schenker gestand im Vorfeld: „Logisch, bin ich aufgeregt, das kann man wohl sagen.“ Im Interview mit dem 74-Jährigen können Sie zudem erfahren, wie die Scorpions zu Hannover stehen, wen die Band zum Konzert eingeladen hat, und was die Fans heute Abend erwartet. Ich schätze mal, Gerhard Schröder ist dieses Mal nicht dabei ...

Sollten Sie lieber spielerisch an die Sache herangehen: Dann versuchen Sie sich doch mal an unserem Scorpions-Quiz.

Und wenn Sie mit den Scorpions gar nichts anfangen können, dann haben wir natürlich auch noch andere Themen für Sie in diesem Newsletter.

Thema des Tages

Scorpions: Darum ist Rudolf Schenker aufgeregt vor dem Hannover-Konzert

Die Scorpions touren unermüdlich durch die Welt und kehren endlich mal wieder in Hannover ein. Am 19. Mai verwandeln sie die ausverkaufte ZAG-Arena anlässlich ihrer „Rock Believer“-Tour in einen Hexenkessel. Wir haben mit Gitarrist Rudolf Schenker (74) über Heimatliebe, Lieblingssongs und seinen Talisman gesprochen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Schüsse in Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Das ist über den Fall bekannt – und das sind die offenen Fragen

In einer Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst hat ein Polizeibeamter am Mittwoch mehrere Schüsse auf einen Bewohner abgeben. Der 25-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Einen Tag danach gibt es noch viele offene Fragen zu dem Fall. Eine Übersicht. Jetzt lesen

Und dann war da noch ...

Ticketsorgen in der Kurve: Gerüchte um Preiserhöhung bei den Dauerkarten treiben 96-Fans um

In der Fanszene von Hannover 96 machen sich Sorgen breit. Nicht sportlich wegen der fünften Zweitligasaison – sondern wegen der Dauerkartenpreise. Gerüchte machen die Runde, dass eine saftige Erhöhung droht. Von 10 bis 20 Prozent Preissteigerung ist die Rede. Jetzt lesen

