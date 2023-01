HAZ Hannover-Update: Die Silvesternacht und ihre Folgen

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen bei Ihrem HAZ-Update an diesem Dienstag. Das neue Jahr ist heute schon drei Tage alt, aber die Ereignisse der Silvesternacht hallen noch nach. Denn unschöne Szenen wie in Hannovers Innenstadt oder in den Garbsener Stadtteilen Auf der Horst und Berenbostel haben sich so oder so ähnlich an vielen Orten in Deutschland abgespielt. Randalierer griffen gezielt Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Feuerwerkskörpern an, einige Einsatzkräfte wurden sogar verletzt, manche schwer.

Nach dem Verbot der vergangenen zwei Jahre war es der erste Jahreswechsel, den die Menschen in Deutschland wieder mit privatem Feuerwerk feiern durften. Aber nun herrscht allgemeine Fassungslosigkeit - und die Diskussion um die frei verfügbare Pyrotechnik wird auf allen Ebenen neu geführt. Zumal es, wie befürchtet, in der Silvesternacht auch wieder zahlreiche Unfälle gab. Allein in der Medizinischen Hochschule in Hannover versorgten Ärzte und Pflegepersonal 20 schwer verletzte Personen. Die stellvertretende Chefärztin des Kinderkrankenhauses auf der Bult sagte gestern: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals so viele Böllerverletzungen stationär behandeln mussten.“ Neun Kinder und Jugendliche nahm ihre Klinik auf - sie alle hatten zum Teil schwere Verbrennungen und Verletzungen durch Böller.

Und nun? Was sind die Konsequenzen aus der Erfahrungen? Sollte es doch wieder ein Böllerverbot geben? Oder reicht es, Verbotszonen auszuweiten? Und wie verarbeiten (zum Teil ehrenamtliche) Rettungskräfte die Erfahrung, im Einsatz gezielt angegriffen worden zu sein? Unsere Reporter haben gestern mit vielen Betroffenen gesprochen und Reaktionen eingeholt. Und wenn auch Sie sich an der Diskussion beteiligen wollen, können Sie das hier bei unserer Umfrage des Tages tun.

Und damit wünsche ich Ihnen einen guten Start in den Tag!

Ihre

Birgit Dralle-Bürgel

Leiterin des Newsrooms

„Ich bringe die Gäste zu ihrem Tisch, dann überlasse ich sie sich selbst.“ Urte Rötz, Gastwirtin, die einmal im Monat ein Menü speziell für Singles anbietet.

Muss ein Böllerverbot her? Entsetzen nach Angriffen auf Einsatzkräfte zu Silvester in Hannover

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht ist die Debatte um ein allgemeines Böllerverbot neu entbrannt. Währenddessen sind Erschütterung und Fassungslosigkeit bei den Einsatzkräften nach den Übergriffen in der Region Hannover groß. Jetzt lesen

Müllabfuhr in Hannover: So lief die erste Abholung der Gelben Tonnen

Erstmals ist in Hannover am Montag Verpackungsmüll in den neuen Gelben Tonnen abgefahren worden. Die Müllwerker von Aha hatten alle Hände voll zu tun, weil überall auch noch Säcke am Straßenrand lagen – freuen sich aber über die Erleichterung. Doch nicht alle sind begeistert von dem neuen System. Jetzt lesen

