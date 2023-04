HAZ Hannover-Update: Die Sterne-Stadt

Liebe Leserinnen und Leser,

es gibt viele Gründe, stolz auf unsere schöne Landeshauptstadt zu sein. Seit gestern Abend gibt es noch einen mehr: Bei der Verleihung der renommierten Michelin-Sterne strahlte Hannovers Gastronomieszene besonders hell - und hat sogar noch einen Stern und eine besondere Auszeichnung mehr aufzuweisen als vorher schon.

Nur zwei Jahre nach seiner Eröffnung im Niedersächsischen Landtag hat das Votum von Küchenchef Benjamin Gallein aus zunächst einem nun zwei Sterne gemacht. Das sei „schon sehr schnell“, sagte Gallein, nachdem er die frohe Kunde bei der Zeremonie in Karlsruhe erhalten hatte. Weiterhin zwei Sterne schmücken das Jante von Küchenchef Tony Hohlfeld und Service-Chefin und Sommelière Mona Schrader - doch es wurde sogar noch besser: Das Team um Schrader erhielt die Auszeichnung für den besten Service bundesweit. Was ihr Geheimnis ist? „Wir verstellen uns nicht“, sagt die 33-Jährige.

Und noch ein Chefkoch verteidigte seinen Stern: Thomas Wohlfeld im Handwerk am Altenbekener Damm. Der indes war nicht zur Feier nach Baden-Württemberg gekommen, und das aus gutem Grund - er weilte beim Geburtstag seiner Oma.

Was aber macht diese drei Restaurants so besonders? Wie arbeiten die Tester? Und wie liegt Hannover mit seinen fünf Sternen so im Bundesschnitt? Meine Kollegin Andrea Tratner erklärt all das und mehr in unserem heutigen Thema des Tages.

Aber auch darüber hinaus haben wir heute ein interessantes Programm für Sie. Schauspielerin Amelle Schwerk etwa, die am Schauspiel Hannover den Peer Gynt spielt. Neuigkeiten über die Pläne zur großen Fernwärme-Offensive in Hannover. Ein neues Kinderbuch von einem sehr bekannten Autoren, das in Teilen hier bei uns entsteht. Und die AfD, die im Landtag nachfragt, für wie extremistisch der Verfassungsschutz sie hält - und Antworten bekommt. Das und mehr finden Sie heute im Update - schauen Sie doch mal rein!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Zitat des Tages

Uns war bewusst, dass in dem Moment, wo ein Mann gewisse Szenen spielt, in denen es zum Beispiel um Erotik geht, es etwas ganz Anderes ist, als wenn eine Frau sie spielt. Es kann schnell ein Klischee entstehen und damit auch etwas, auf das man vielleicht gerade keinen Bock mehr hat. Amelle Schwerk, Schauspielerin, die am Schauspiel Hannover den Peer Gynt spielt

Thema des Tages

Hannovers Michelin-Triumph: Zwei Sterne für das Votum, Service-Award für Mona Schrader im Jante

Über Hannover strahlen wieder die Michelin-Sterne: Benjamin Gallein erkocht für das Votum im Leineschloss einen zweiten Stern, Mona Schrader aus dem Jante wird mit dem Service-Award ausgezeichnet. Lesen Sie mehr





