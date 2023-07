HAZ Hannover-Update: Die Vier-Tage-Woche

Liebe Leserinnen und Leser,

es klingt ja verlockend: Nur noch vier Tage arbeiten statt wie bisher fünf, und das fürs gleiche Geld. Wer wäre da nicht dabei? Eben. So kommt es, dass immer mehr Betriebe und öffentliche Arbeitgeber mit der Vier-Tage-Woche experimentieren - vor allem deshalb, weil sie Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Und die Vier-Tage-Woche macht attraktiv.

Deshalb hat auch die Stadt Hannover nun probiert, wie das Modell bei ihr denn funktionieren würde. Leider hatte die Sache einen Haken: Eine waschechte Vier-Tage-Woche kann die Landeshauptstadt wegen der geltenden Tarifbestimmungen nicht einführen - also hat sie sich die „Vier-Tage-Plus“-Woche ausgedacht. Was das ist und wie drei städtische Beschäftigte sie fanden, hat meine Kollegin Laura Ebeling für Sie in unserem Thema des Tages aufgeschrieben.

Andere Projekte hat derzeit noch Gwendolin von der Osten im Visier. Im ersten großen (zweiteiligen) HAZ-Interview spricht Hannovers neue Polizeipräsidentin mit Alina Stillahn und Manuel Behrens über die Situation am Raschplatz, Clankriminalität - und einen Querdenker in der eigenen Behörde.

Und dann ist da noch Hannover 96. Der Club hat heute Grund zur Freude, denn es kehrt - endlich - ein verlorener Sohn zurück: Nach einigem Hin und Her ist nun klar, dass Marcel Halstenberg vom Pokalsieger RB Leipzig zu 96 in die 2. Liga wechselt. Und zwar nicht, weil die Brausekicker Halstenberg nicht mehr hätten gebrauchen können - zuletzt hatte er in Leipzig einen Stammplatz. Sondern, weil Halstenberg unbedingt nach Hause will: in seine Heimatstadt Laatzen und zu seinem früheren Club 96. Wie das alles zustande kam, berichten die Kollegen Jonas Szemkus und Uwe von Holt.

Die Kolleginnen und Kollegen empfinden solche Fälle als bedrückend. Das sind doch nicht wir! Gwendolin von der Osten, hannoversche Polizeipräsidentin, zum Fall des "Querdenker"-Polizisten Michael Fritsch

Vier-Tage-Plus-Woche: Mitarbeitende Sascha Kusz, Lennart Schaer und Petra Thomassen haben an dem Experiment teilgenommen – und ziehen ein klares Fazit. © Quelle: Nancy Heusel

Drei Beschäftigte berichten: So lief der Vier-Tage-Wochen-Test bei der Stadt Hannover

Dreieinhalb Monate testeten 32 Mitarbeitende der Stadt Hannover die Vier-Tage-Woche. Drei berichten nun von ihren Erfahrungen. Dabei erzählen sie, was sie aus der Testphase mitnehmen – und warum die Vier-Tage-Woche nicht nur positiv war. Jetzt lesen

