HAZ Hannover-Update: Die Wasserstadt - schön teuer

heute geht es bei uns ums Thema Wohnen in Hannover. Dabei richten wir zum einen den Blick auf ein konkretes Bauprojekt, das möglicherweise nicht mehr ganz so funkelt, wie es das schon mal tat. Zum anderen geht es darum, wie es der Stadt Hannover gelingen kann, die vielen Wohnungen zu bauen, die sie allen Berechnungen zufolge dringend braucht.

Da ist zum einen die Wasserstadt. Das Baugebiet auf dem ehemaligen Conti-Gelände in Limmer gilt als das vielleicht hippste Areal der Stadt - entsprechend sportlich gehen die Bauträger dort auch mit den Preisen ran. Bisher lief das alles auch ganz gut. Nun aber haben sich mehrere Mieterinnen und Mieter bei meinem Kollegen Andreas Schinkel gemeldet und berichten, dass die anfängliche Euphorie mancherorts schon wieder verflogen ist. An vielen Stellen im Viertel stünden nach wie vor Wohnungen leer, was teils auch schon zu Erhöhungen der ohnehin knackigen Mieten führt. Manche wollen das Quartier kurz nach dem Einzug schon wieder verlassen. Was die Wohnungsbaufirmen dazu sagen und wie die Lage ist, lesen Sie in unserem Thema des Tages.

Darin steht auch, dass die Stadt Hannover sich vorgenommen hat, bis 2035 mehr als 16.000 neue Wohnungen zu bauen, nachdem das Neubauprogramm zuletzt deutlich durchhing. Wie sie das machen will und wie realistisch es ist, dass die Stadt dieses Ziel erreicht, erläutert Conrad von Meding.

Unterdessen hat die Polizei einen Mann gefasst, der möglicherweise in dieser Woche rassistische Beschimpfungen an das „Dean&David“-Lokal der hannoverschen Brüder Tekkal geschmiert hat. Manuel Behrens und Mirjana Cvjetkovic berichten darüber, was wir über den mutmaßlichen Täter wissen - und welche Solidarität die Tekkals seit der Tat erfahren haben.

Derweil ist der Familie Pinar in Kleefeld beinahe das gleiche geschehen: Auch ihr Bistro hat ein Unbekannter rassistisch beschmiert, möglicherweise derselbe. Die Familie geht auf ganz besondere Art und Weise damit um. Und auch sie erlebt in ihrem Viertel enormen Zuspruch, berichtet Alina Stillahn.

Gefeiert hat gestern Abend das Unternehmen Enercity: Für 90 Millionen Euro hat sich Hannovers Energiedienstleister eine neue Konzernzentrale am östlichen Ihme-Ufer gebaut. Es ist das größte Passivhaus Norddeutschlands. Bei der Eröffnung gab es viel Lob – auch dafür, wie das Unternehmen den Umschwung zum Anbieter von Ökoenergie bewältigt. Der Beitrag meines Kollegen Conrad von Meding beginnt mit den Worten „Endlich raus aus dem Ihme-Zentrum“ - auch dieser Gedanke mag manchen Mitarbeiter gestern in Feierlaune versetzt haben.

Gut, dass der Mann gefasst worden ist. Ich bin insbesondere auch wegen meiner Mitarbeiter froh, viele haben Migrationshintergrund und waren in Sorge. Vor allem, wenn sie mal früh morgens alleine im Laden stehen. Sie atmen jetzt auf, wie wir auch. Timur Tekkal, Betreiber von Dean&David, dessen Lokal in der Oststadt mit rassistischen Beleidigungen beschmiert wurde

Tolle Lage, zu hohe Preise: Mieter verlassen Wasserstadt Limmer

Die Wasserstadt Limmer wächst, aber in den bestehenden Gebäuden scheint nicht alles rund zu laufen. Mieter beklagen die hohen Preise und ziehen aus. Der Eigentümer meint, man habe keine Probleme, Mieter zu finden – aber Eigentumswohnungen zu verkaufen. Jetzt lesen

Grüne-Welle-App: Trafficpilot soll jetzt in Hannover durchstarten

Auch Hannover strebt die Verkehrs- und Mobilitätswende an – ein Hauptfaktor dabei ist die digitale Datennutzung. Seit gut einem Jahr gibt es hier dabei die Grüne-Welle-App Trafficpilot. Die hat viel Geld gekostet, aber noch wenig Nutzen gebracht. Jetzt soll das System durchstarten. Jetzt lesen

