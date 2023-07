HAZ Hannover-Update: „Doktorspiele“ in der Kita

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

dass ein Jugendamt in einer Familie eingreifen muss, weil es das Wohl eines Kindes gefährdet sieht, kommt in Deutschland leider zu häufig vor. Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes aber gleich eine ganze Kindertagesstätte ins Visier nehmen, weil sie das Gefühl haben, dass dort etwas grundsätzlich schiefläuft, das ist durchaus ungewöhnlich.

Das Landesjugendamt ist jetzt in einer Kita in Hannover eingeschritten, weil es das Kindeswohl der Mädchen und Jungen in der Einrichtung gefährdet sah. Es geht um einen Raum, den die Kita den Kindern für „Doktorspiele“ zur Verfügung stellen wollte, um sich nackt ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln zu können. Nach einer Überprüfung stellte das Jugendamt das pädagogische Konzept des Trägers infrage, das dieser nun mithilfe externer Experten überarbeiten muss, andernfalls steht die Schließung der Einrichtung im Raum. Was der Träger, der in Hannover Dutzende Kindertagesstätten betreibt, zu den Vorwürfen sagt und wie eine Jugendpsychiaterin das Konzept beurteilt, hat meine Kollegin Susanna Bauch hier für sie aufgeschrieben.

Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Ich möchte einfach nur als die Person leben, die ich bin. Charlie (18), Transmann, über die Mühen, jeden Tag um seine Indetnität kämpfen zu müssen.

Raum für „Doktorspiele" geplant: Landesjugendamt geht gegen Kita in Hannover vor

Das Landesjugendamt stoppt das pädagogische Konzept einer Kita in Hannover, weil die Aufsichtsbehörde das Kindeswohl gefährdet sieht: Die Einrichtung will einen Raum für „Doktorspiele" einrichten, in dem sich die Kinder ausziehen und frühkindliche sexuelle Erfahrungen sammeln können.

Schützenausmarsch Hannover: Der Umzug im Liveticker

Der Schützenausmarsch 2023 in Hannover steht an: Heute marschieren wieder 10.000 Menschen beim bunten Umzug durch die Stadt, am Rand schauen mehr als Hunderttausend zu.

Sie bauen tatsächlich noch mehr: Hannover-Kronsrode wächst – trotz Krise

Wer geglaubt hat, dass die aktuellen Krisen und die Inflation den Wohnungsbau in Niedersachsens größtem Baugebiet Kronsberg-Süd stoppt, der hat sich geirrt. Stadtspitze und Unternehmen haben das Startsignal für den letzten Abschnitt mit noch mal etwa 1200 Wohnungen gegeben. Die ersten Siegerentwürfe liegen vor.

das Riesenwandbild

100 Sprühdosen sind im Einsatz gewesen: Pattenser KGS-Schüler haben ein 100 Quadratmeter großes Wandbild geschaffen. Gleich drei Graffiti-Künstler haben sie dabei unterstützt. Im Mittelpunkt stand ein bestimmtes Motto.

