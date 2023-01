HAZ Hannover-Update: Ebbe in der Blutbank

Ihr tägliches HAZ Hannover-Update: Immer gegen 6 Uhr in Ihrem Mail-Posteingang.

haben Sie zufällig Blutgruppe A+, 0+ oder B-? Herzlichen Glückwunsch, dann sind Sie besonders begehrt. Also, nicht Sie persönlich, wenn man es genau nimmt, aber Ihr Blut. Denn die Blutbanken klagen über akuten Mangel, und diese drei Blutgruppen sind aktuell besonders stark betroffen.

Mein Kollege Bernd Haase hat sich beim zentralen Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Springe umgesehen und ist dort vor allem auf leere Depots gestoßen. Bei den oben genannten Blutgruppen, A+, 0+ und B-, reicht der Vorrat rechnerisch gerade noch für zwei Tage. Die Folge: Wenn der Blutspendedienst die Nachfragen der Krankenhäuser nicht bedienen kann, und danach sieht es in letzter Zeit häufiger aus, dann müssen die Kliniken geplante Operationen verschieben. Und das kommt in der Region Hannover bereits vor.

Corona hat auch in diesem Bereich seine Spuren hinterlassen, denn vor der Pandemie hatte das DRK steigende Spenderzahlen registriert. Doch Abstands- und Hygieneregeln haben auf Spenderinnen und Spender offenbar nicht sehr einladend gewirkt. Ob die Zahlen nun wieder das alte Niveau erreichen und die Spender in gewohnter Zahl zurückfinden, wird spannend zu beobachten sein.

Der Blutspendedienst des DRK ist mehrmals in der Woche unterwegs, um Spenderinnen und Spendern in der Region Hannover Blut abzunehmen. Hier finden Sie eine Übersicht mit allen wichtigen Informationen rund ums Blutspenden. Dabei freuen sich die Helferinnen und Helfer über jeden - egal mit welcher Blutgruppe.

Wir wollen, dass Niedersachsen hier nachzieht. André Bock, innenpolitischer Sprecher der CDU im Landtag, zur Forderung seiner Partei nach Bodycams für Rettungskräfte

So arbeitet der zentrale Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz in Springe bei Hannover

Beim DRK in Springe am Deister laufen die Fäden der Spenderblutversorgung in Niedersachsen zusammen. Aktuell bedeutet das Mangelverwaltung – bei drei Blutgruppen sind die Bestände im Labor bedrohlich tief. Benötigt werden mehr Spender und Spenden. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Hannover: Auf Streife mit der Polizei in der Waffenverbotszone am Steintor

Sie gilt seit Anfang Dezember und soll schwere Verletzungen oder gar Tote verhindern: die Waffenverbotszone am Steintor und Raschplatz in Hannover. Wir haben die Polizei nachts bei ihren Kontrollen begleitet – dabei entdeckten sie Messer, eine Pistole und einen erst 15-jährigen Kokaindealer. Jetzt lesen

...die weiße Pracht

Dichter Schneefall hatte Hannover am Sonntag unter eine weiße Decke gelegt. Spaziergängerinnen und Spaziergänger waren früh unterwegs, die ersten Schneemänner standen bereits am Morgen, und auch der eine oder andere Schlitten war im Einsatz. Eindrücke aus den Stadtteilen und drumherum. Jetzt lesen

