HAZ Hannover-Update: Ein Deal gegen den Protest?

guten Morgen an diesem Donnerstag! In Hannover waren in den vergangenen Tagen unvorhergesehene Staus beinahe an der Tagesordnung. Der Grund: Besonders aktive Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten Letzten Generation klebten sich immer wieder auf Straßen in der Landeshauptstadt fest. So nachvollziehbar die Gründe für den Protest, so groß war vielfach auch die Wut der zum Stillstand verdammten Autofahrer. Am Dienstag dann störten die Klimaschützer auch noch eine Sitzung der Regionsversammlung und schmierten im Saal Parolen an die Wände.

Diese Art von Protest müsse aufhören, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) - und versucht, das durch Verhandlungen mit der Letzten Generation zu erreichen. Die fordert Unterstützung der Stadt bei dem Ansinnen, die Bundesregierung zur Einrichtung eines sogenannten Gesellschaftsrats zu bewegen. Derzeit herrscht eine Art Moratorium auf Hannovers Straßen: Zwei Tage lang wollen die Aktivisten keine Protestaktionen starten, während sie darauf warten, was die Stadt nun in ihrem Sinne unternimmt. In unserem Thema des Tages erklärt Andreas Schinkel den Stand der Dinge und die Forderungen der Aktivisten.

Derweil fordert Gazelle Sharmahd aus Kalifornien von der Bundesregierung nicht minder Dringliches: Die Tochter des im Iran zum Tode verurteilten Jamshid Sharmahd bittet inständig darum, dass Berlin den Druck auf das Regime in Teheran deutlich erhöht, um zu erreichen, dass ihr Vater nicht hingerichtet wird. Vor knapp 20 Jahren hat die Familie einige Jahre in Hannover gelebt. Vater Jamshid hat in der Nordstadt eine kleine Computerfirma aufgebaut, bevor er mit Frau und Kindern in die USA auswanderte. Nach dem Todesurteil hat mein Kollege Bert Strebe mit Tochter Gazelle telefoniert. Was sie sagt, lesen Sie ebenfalls heute im Hannover-Update.

Zitat des Tages

Es muss jetzt was passieren! Er könnte jeden Moment hingerichtet werden! Gazelle Sharmahd, Tochter des im Iran zum Tode verurteilten Djamshid Sharmahd

Forderung nach einem Gesellschaftsrat: Protest der Letzten Generation in Hannover.

Stopp von Klebe-Protesten: Stadt Hannover verhandelt über Deal mit Letzter Generation

Die Stadt Hannover will die Forderung der Klimaaktivisten nach einem Gesellschaftsrat auf Bundesebene grundsätzlich unterstützen. Dennoch verurteilt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) die Klebeaktionen auf der Straße und auch die Störungen in der Regionsversammlung. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt lesen

