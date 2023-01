HAZ Hannover-Update: Ein ehemaliger Randalierer vom Kronsberg berichtet

Liebe Leserinnen und Leser,

seit einigen Wochen berichtet die Hannoversche Allgemeine von randalierenden Jugendgruppen, die am Kronsberg Angst und Sorge verbreiten. Polizei, Politik und Mitarbeitende des Stadtteiltreffs sind bisher zu keiner Lösung gekommen.

Meine Kollegen Manuel Behrens und Andreas Voigt wollten mehr über die Motivation der Jugendgruppen wissen und haben nun den Kontakt zu Anwohnern und Anwohnerinnen gesucht - und dabei mehr über die schwierige Situation in der Nachbarschaft erfahren. Besonders beunruhigend ist das Bildmaterial, das sie bei einer ihrer Recherchen überreicht bekamen: Auf gleich zwei Bildern ist zu sehen, dass vermutlich unterschiedliche Mitglieder der Gruppen Schreckschusswaffen offen bei sich tragen.

Der angstvolle Respekt und die Sorge der Anwohnenden ist zudem deutlich spürbar, als meine Kollegen einen Supermarkt am Kronsberg aufsuchen. Ganz in der Nähe kommen sie mit jungen Erwachsenen ins Gespräch. Einer der Männer berichtet von seiner eigenen Vergangenheit als Randalierer - und hat schließlich einen kuriosen Rat für die Lösung des Problems. Er sagt aber auch, was zurzeit in vielen Brennpunkten spürbar ist: Zur aktuellen Verschärfung der Lage habe eine Mischung aus Konflikten in überforderten Familien, Gewaltverherrlichung in sozialen Medien sowie die Corona-Krise beigetragen.

Wir werden weiter für Sie berichten.

Ihre

Dany Schrader

Chefredakteurin

Zitat des Tages

Jetzt bin ich an der Uni, und das macht mich einfach glücklich. Ich kann endlich meinen Kopf aufmachen und Neues erfahren. Adela Poteri, 13 Jahre alt, die neben der Schule an der Leibniz-Uni Mathematik studiert.

Lesen hier den Artikel zum „Zitat des Tages":

Thema des Tages

Ausgangspunkt vieler Gewalttaten und Pöbeleien: Der Thie am Kronsberg ist der zentrale Platz im Wohnquartier. © Quelle: Andreas Voigt

Ärger mit randalierenden Jugendlichen: Was Menschen vom Kronsberg über sie wissen – und wie sie mit ihnen umgehen

Seit Wochen wird über Jugendliche vom Kronsberg gesprochen – doch selten mit ihnen. Nun berichten ein junger Mann, der selbst zu einer randalierenden Jugendgruppe gehörte, eine Anwohnerin, die das Gespräch mit ihnen sucht, und ein Vater, dessen Sohn seit Jahren drangsaliert wird, über ihre Erfahrungen. Ein Annäherungsversuch. Jetzt lesen

