HAZ Hannover-Update: Ein guter Zug?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie es bemerkt? Etwas ist anders an diesem Sonntag. Sie haben etwas geschenkt bekommen. Eine Stunde.

Die Sommerzeit ist beendet, und wenn Sie Ihren Sonntag noch nicht vollständig verplant haben, dann finden Sie hier ein paar Tipps, womit Sie die zusätzliche, 25. Stunde dieses Tages verbringen könnten.

Wie schön, wenn mal etwas Zeit übrig ist, meistens ist es ja umgekehrt. Das gilt für den hektischen Politikbetrieb in Berlin umso mehr, wo Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in dieser Woche seine Pläne für die Legalisierung von Cannabis vorgestellt hat. Aber was bedeutet das im Alltag? Muss die Polizei künftig ein Waage mitführen, um bei Kontrollen überprüfen zu können, ob eine Menge Cannabis noch erlaubt oder schon verboten ist? Rechnet die Staatsanwaltschaft mit spürbarer Entlastung, weil viele Verfahren wegfallen können? Und wie beurteilen eigentlich Suchtbeauftragte die Legalisierung von Cannabis?

Meine Kollegin Petra Rückerl hat sich auf Stimmenfang begeben bei denen, die täglich mit diesen Fragen und Problemen konfrontiert sind, bei Polizei, Juristen und Drogenberatern in Hannover. Hier finden Sie das Ergebnis ihrer Recherche.

Was bedeutet die Cannabis-Legalisierung? Das sagen Polizei und Staatsanwaltschaft in Hannover

Die Legalisierung von Cannabis dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Doch was bedeutet das für diejenigen, die damit vor Ort befasst sind? Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover warten noch auf entsprechende Gesetze, ahnen aber bereits, wohin die Reise geht. Jetzt lesen

Wie Waldemar Pflaum nach einer Mandel-OP zum Pflegefall wurde

Es sollte nur ein Routineeingriff sein: Waldemar Pflaum hat sich in einem Krankenhaus in Hannover die Mandeln entfernen lassen, doch nach der OP kam es zu Komplikationen. Heute ist der Familienvater ein Pflegefall, aber niemand will für die Leiden des 40-Jährigen verantwortlich sein. Jetzt lesen

...die geschenkte Stunde

Durch die Umstellung der Uhren auf die Normalzeit gewinnen wir heute eine Stunde dazu. Aber wie nutzt man die Zeit am sinnvollsten? Wir haben ein paar Tipps, was Sie alles in 60 Minuten erledigen können. Jetzt lesen

