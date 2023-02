HAZ Hannover-Update: Ein Jahr im Krieg

Liebe Leserinnen und Leser,

heute ist der 24. Februar. Es ist ein Datum, das sich den meisten von uns eingeprägt hat. An diesem Tag vor einem Jahr begann der Überfall Russlands auf die Ukraine - und damit eine neue Zeitrechnung in Europa.

Für die Redaktion ist daher heute kein Tag wie jeder andere. Wir blicken auf HAZ.de zurück und nach vorn, und ein bisschen halten wir auch inne und lassen diese vergangenen zwölf sehr außergewöhnlichen Monate Revue passieren. Wir tun das, indem wir die aktuelle Situation beleuchten. Indem mein Kollege Can Merey von unserem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) einmal mehr aus Kiew berichtet. Außerdem erzählt meine Kollegin Susanna Bauch die Geschichte von Svitlana Shapkun und ihrer Familie, die nach einem Bombenangriff in ihrem Haus verschüttet wurden und jetzt in Hannover in medizinischer Behandlung sind. Und Bernd Haase hat mit Daniela Olschewski gesprochen, die am Bahnhof in Laatzen den Strom der Flüchtlinge organisiert. Außerdem haben die Kolleginnen und Kollegen unserer Partnerredaktionen im RND von Kiel bis Leipzig ebenfalls Schicksale gesammelt, die der russische Überfall über Nacht auf den Kopf gestellt hat. Manches davon finden Sie schon jetzt in unserem Update, anderes nach und nach über den Tag auf HAZ.de. Schauen Sie doch gern mal vorbei!

Auch sonst bleiben wir heute natürlich an allem dran, was in und um Hannover wichtig ist - wenn auch vielleicht im Vergleich zu den menschlichen Dramen in der Ukraine nicht so sehr. So hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) es offenbar geschafft, den Klebeprotest in Hannover zu beenden - wenn auch um einen hohen Preis, wie die politische Konkurrenz bis hin zu Bündnispartner SPD findet. Am Südschnellweg steht der Bau der Behelfsbrücke inklusive neuer Baumfällungen bevor. Viele Buchhändler in der Stadt fürchten wegen eines möglicherweise fehlenden Großauftrags der Stadtbibliothek um ihre Existenz. Und eine Mutter soll im Zuge eines Sorgerechtsstreits für 30 Tage ins Gefängnis, weil sie ihre Tochter nicht zu ihrem Ex-Mann lassen will.

All das wäre unser Angebot für diesen Freitag. Kommen Sie gut durch den Tag - und ins Wochenende!

Herzliche Grüße,

Ihr Felix Harbart

stellvertretender HAZ-Chefredakteur

Aktuelles zum Ukraine-Krieg

Liveblog: Krieg in der Ukraine - aktuelle News im Überblick

Thema des Tages

„Mama, lebst du?“

Svitlana Shapkun wurde wie ihr Mann und ihre Tochter unter den Trümmern ihres Hauses in der Ukraine begraben. Jetzt sind sie im hannoverschen Friederikenstift in Behandlung. Eine Geschichte über Schmerz - und Hoffnung. Jetzt lesen

Ukrainische Flüchtlinge in Niedersachsen: Ein Jahr in Zahlen

Wie viele sind gekommen - und wie hat man man ihnen geholfen? Eine Bilanz fürs Land. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Lesen Sie hier den Artikel zum „Zitat des Tages“

„Ich träume davon, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu kommen. Wir haben nichts mehr dort, auch die Katze ist tot. Aber so hilfsbereit hier alle auch sind, in der Ukraine ist meine Heimat. Und sie bleibt es.“ Svitlana Shapkun, Ukrainerin, deren schwere Verletzungen nach einem Bombenangriff in Hannover behandelt werden

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

Und dann war da noch ...

