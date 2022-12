HAZ Hannover-Update: Ein neuer Feiertag für Niedersachsen?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

haben Sie jetzt in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr frei? Dann mussten Sie in diesem Jahr einige Urlaubstage dafür opfern - denn die Feiertage liegen nicht gerade arbeitnehmerfreundlich. In anderen Ländern Europas greift da ein Ausgleichsmechanismus. In Großbritannien oder Spanien zum Beispiel wird ein Feiertag, der auf ein Wochenende fällt, am darauffolgenden Werktag nachgeholt.

Und sogar innerhalb Deutschlands gibt es Unterschiede bei dem Thema. Zwölf gesetzliche Feiertage haben die Menschen in Bayern und Baden-Württemberg, auf immerhin elf kommen Arbeitnehmer etwa in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Rheinland-Pfalz. In Niedersachsen hingegen sind es bislang nur zehn. In ihrem im November unterzeichneten Koalitionsvertrag haben SPD und Grüne allerdings vereinbart, die Einführung eines weiteren Feiertags im Land zu prüfen. Welcher Tag könnte dafür infrage kommen?

Die Grünen-Landtagsfraktion bringt hier drei Daten ins Spiel: den Tag der Befreiung am 8. Mai, den Europatag am 9. Mai sowie den Frauentag am 8. März - letzterer wird im kommenden Jahr auch erstmals ein Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern sein. Die Wirtschaft reagiert aber umgehend mit Kritik auf die Überlegungen. Von einem „falschen Signal vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels“ sprachen zum Beispiel die Unternehmerverbände Niedersachsen und bezeichneten einen elften Feiertag als „völlig absurd“. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wie die Diskussion weiter verläuft.

Unabhängig davon, ob Sie heute einen Arbeits- oder Urlaubstag vor sich haben: Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit informativer und unterhaltsamer Lektüre.

„Straftaten mit großer krimineller Energie wie diese werden sich durch eine Verbotszone kaum gänzlich verhindern lassen.“ Udo Möller, Stadtsprecher, über die Schießerei vor der Diskothek "Miami Vice". Bei dem Vorfall wurden zwei Männer schwer verletzt - zwei Wochen, nachdem im Steintorviertel eine neue Waffenverbotszone eingerichtet worden war.

© Quelle: Jens Wolf/dpa

Neuer Feiertag in Niedersachsen: Diese Daten werden diskutiert

Zur Debatte stehen ein Frauentag (8. März), ein Tag der Befreiung (8. Mai) oder ein Europatag (9. Mai): Rot-Grüne will mit gesellschaftlichen Akteuren ins Gespräch kommen. Die CDU ist dagegen und warnt vor zusätzlichen Belastungen. Jetzt lesen

Die Nachrichten aus Hannover und dem Norden

© Quelle: privat

Lina (3) musste schwer erkrankt von Hannover nach Leipzig gebracht werden – und überlebte

Als die dreijährige Lina schwer am RS-Virus erkrankt, findet ihre Familie in Hannover keine Hilfe. Alle Betten sind belegt. Es folgt eine beschwerliche Reise über Magdeburg bis in die Intensivstation nach Leipzig. Vier Wochen bangen die Eltern um das Leben des kleinen Mädchens. Jetzt lesen

© Quelle: Foto Studio Schafft

Kennen Sie noch Musicland? Sechs Läden, die wir in Hannover vermissen

Sie heißen Brinkmann, „Werner und Werner“ oder Musicland: Geschäfte aus Hannovers Vergangenheit. Schon lange geschlossen, aber doch noch in Erinnerung. Sechs Autoren blicken zurück. Jetzt lesen

